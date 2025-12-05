火災後全港拆除建築防護網 港府警告「以災亂港雖遠必誅」
（德國之聲中文網）本周四（12月4日）應政府命令，香港建築工人開始拆除全港各地建築工地的防護網。
上周，位於香港北部大埔區的宏福苑發生大火，至少造成159人死亡，數千人流離失所。火災部分原因被指向整座屋苑進行翻新時所安裝的防護網不符合防火標准。
香港發展局局長甯漢豪（Bernadette Linn）周三表示，超過200棟正在進行大型翻新的建築物都安裝了類似的防護網。而這些防護網必須在本周六前拆除，以作質檢。
法新社記者在現場看到，香港多個工地的工人在拆除包裹在大樓外側的綠色防護網。
香港特首李家超早前表示，這場火災反映出“從施工到監管的各個環節均存在重大疏漏”。香港當局已勒令涉事承建商負責管理的28個私人建築工程全面停工。
當局警告不得“以災亂港”
災後第四天，駐港國家安全公署即發布聲明稱，“境外敵對勢力和反中亂港分子借災生事、趁火作亂”。數日內，香港國安處以涉嫌“煽動”為由拘捕3人，其中包括“大埔宏福苑火災關注組”創辦人、發起“四大訴求”連署並要求獨立調查的大學生關靖豐（Miles），以及前屯門區議員張錦雄與一名大埔女義工。
香港特區政府發言人發表聲明稱“以災亂港者”的行為是“散播假消息，派發煽動性傳單，挑動社會分化對立，”是對受災居民造成“二次傷害”。並表示將對其“雖遠必誅。”
言論隨即在微博上引起熱議，一些網友反諷評論道：“香港終於實現了真正意義上的回歸”，“恭喜香港”；“越來越像中國的一個普通港口城市了，加油”，“味兒越來越正了”；“學好不容易，學壞一出溜”。而官方微博下的評論則幾乎是清一色的“支持嚴懲”。
延伸閱讀——客座評論﹕香港大埔火災燒掉一國兩制的瓦礫
香港浸會大學學生會被撤銷 此前呼籲為火災伸張公義
令據法新社報道，香港浸會大學（HKBU）日前宣布，立即暫停學生會代理執行委員會的運作，並接管其設施，官方給出的理由包括代表性不足及財務管理不善。學生會則在聲明中稱這些指控“毫無根據、武斷”，並質疑校方此舉可能另有動機。
周二（12月2日），社交媒體上的一張照片顯示在學生會管理的公告欄（俗稱“民主牆”）上張貼一張悼念火災遇難者的留言。
學生會告示板上貼著的中英文字條寫著：“我們是香港人”（We are Hongkongers）”懇請政府從善如流”“回應公眾需求”“公義得到伸張。”
法新社記者注意到，“民主牆”已於次日被高大的圍板封閉。
不願透露姓氏的浸大學生Kevin在接受法新社采訪時表示，他認為這條留言“很積極正面”，張貼後吸引了大量學生駐足閱讀，但隨後便被封鎖。
法新社多次聯系大學尋求置評，但未獲回應。
香港多所大學的學生會曾是政治行動的核心力量，並在2019年民主抗議中扮演重要角色。但在北京於2020年在港實施《國安法》後，這些學生會要麼大幅縮減活動，要麼被迫完全關閉。批評者認為該法限制了異見空間。
作者: 德正 (法新社等)
