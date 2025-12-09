火災後向承攬商求償 中鼎不理解三元曝考量

▲台泥旗下三元能源日前火災，對中鼎求償46億，中鼎今晚開記者會說明。（圖／截自證交所直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 台泥子公司「三元能源科技高雄鋰電池廠」今年7月發生爆炸火災，中鼎執行長李定壯表示，中鼎為三元能源高雄鋰電池廠建案提供專案管理、設計、採購及建造服務，子公司益鼎承攬其機電系統工程，但今（9）日收到三元能源對中鼎、益鼎的民事訴訟，提告求償46.25億元，實在無法理解。三元能源晚間說明，火災發生時消防系統全面失效，且相關工程仍處於保固期間內。

中鼎晚間召開重訊記者會，李定壯指出，中鼎公司與益鼎就此專案承攬範圍所提供之服務均符合契約約定及相關法規，並經主管機關審核查驗通過，也於去年4月30日經三元驗收合格後，移交三元自行使用及維護已一年有餘，該廠於今年7月14日發生火災事故，目前火災原因正由消防單位鑑定中。

李定壯說，三元對中鼎、益鼎提起訴訟，並求償46億2577萬5000元，實在無法理解，不過集團為捍衛公司及投資人之最大權益，且認為三元公司之主張依契約及依法均無理由，已委請律師積極進行應訴準備。

7月14日三元廠火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效，如排煙風機完全未作動且防火區劃失效。三元能源深夜解釋，中鼎歸因於三元另外發包的化成設備消防系統，但中鼎、益鼎所承攬的建築物基礎消防區劃、排煙及核心電力系統的全面失靈，才是未能有效遏止火勢蔓延、造成鉅額損失的關鍵。

三元指出，相關工程仍處於保固期間內，且驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任。事實上，火災前公司已針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求其改善。

至於中鼎在記者會中指稱遭到拒絕協助，三元說，火災後公司主管還曾親自帶領中鼎相關人員進入廠區勘查，並詳細說明系統失效情況，中鼎公司的說法與事發後的溝通過程不符。

三元強調，委託中鼎集團是基於對其「全球統包工程專案管理業者」的專業信任；中鼎集團既標榜三元廠為其進軍高科技領域的第一個作品，就應本於專業為本案量身設計符合生產「高階鋰電池」此一特定用途的廠房，並落實監造工作，確保廠房消防安全，非推諉卸責。

台泥間接持有三元能源科技78.1%的股權，初估對台泥公司獲利影響約110億；而台泥企業團隊總執行長張安平及其他高階主管也宣布自行減薪至年底。

