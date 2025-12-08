火災後12天投票！香港立法會選舉投票率僅31.9% 創史上第二低

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

香港昨（7）日在「愛國者治港」制度下，舉行第二次立法會選舉。今（8）日公布投票結果，僅131萬7682人投票，投票率31.9%，僅略高於2021的30.2%，成為史上第二低投票率。

香港昨（7）日在「愛國者治港」制度下，舉行第二次立法會選舉。（示意圖／Unsplash）

回顧過去投票，最高投票率是2016年，高達58.28%，是中國推動「愛國者治港」前最後一次選舉。如今制度僅允許「愛國者」參選，候選人中不見民主黨。國際組織《人權觀察》指出，在中國全面鎮壓香港的5年以來，監禁了數十名香港民主運動領袖，民主黨派紛紛解散。立法會中90個議席中，原有35席直選，如僅削減到剩20個。

雖然投票率略高於2021年，但登記選民人數卻減少了34萬，剩下大約413萬1千人。投票人數從135萬680人，降至129萬8261人，相差5萬人。

這場選舉舉辦在香港大火的12天後，在選舉前有5天競選活動暫停。據《紐約時報》報導，選前香港當局積極打壓異議，約談多家外媒，對火災和立法會選舉的報導提出警告。

