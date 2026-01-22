火災戶雜物塞爆淪「迷宮」！基隆市消防局長嘆：詹能傑搶救路徑難行

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨深夜惡火，造成仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職、受困羅姓女子身亡及4人受傷。消防署長蕭煥章今(22日)上午在基隆消防局長游家懿陪同下到醫院往生室慰問家屬，並重返火場勘查。游家懿神情凝重指出，起火戶家中堆放大量雜物，搶救路徑狹窄宛如「迷宮」，阻礙搜救動線釀災，消防局將盡全力替詹員爭取「從優撫卹」。

針對這起釀成嚴重傷亡的火警，消防署長蕭煥章今天上午9點40分在基隆市消防局長游家懿陪同下，先至基隆長庚醫院慰問詹員的家人，10點半到火災現場勘查。

游家懿說，起火戶的客廳、房間內均堆滿大量回收雜物，詹能傑與羅女被發現的位置，位於屋內最深處臥房內；由於救援路徑堆滿雜物，導致室內門關不起來，無法形成有效阻隔火煙的防護層，火勢與濃煙因此迅速亂竄。

現場救災人員則形容，屋內環境極其惡劣，雜物堆得快頂到天花板，搶救進出路徑僅剩一人側身勉強可過的縫隙，加上濃煙密布伸手不見五指，入內搶救彷彿進入一座「狹窄迷宮」，不僅增加受困民眾逃生困難，更讓負重裝備的消防員寸步難行，搜救風險倍增。

對於外界關注小隊長是否因使用「共生面罩」導致殉職？蕭煥章態度保留，僅表示相關細節與責任歸屬，需待進一步調查釐清後才能對外說明。游家懿強調，詹能傑小隊長英勇救人不幸犧牲，基隆市消防局盡全力替詹員爭取「從優撫卹」，並給予家屬最大的支持與協助。

消防署長蕭煥章(左)今天上午在基隆消防局長游家懿陪同下慰問家屬，並重返火場勘查。(記者林嘉東攝)

