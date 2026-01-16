專題組/報導

一月十九日是消防節，回顧台灣消防制度的演進歷程，宛如一部以血淚堆砌而成的災難史。1985年雖已頒布《消防法》，規定公眾場所須通過消防安檢，但法令執行不夠徹底，不合格場所一旦失火，往往難以即時控制。1991年，鋼架鐵皮違法搭建的自強保齡球館因施工釀成火災，當時動員40輛消防車搶救，卻因現場易燃物過多、逃生出口僅員工知曉，二十位受困民眾無路可逃，全數葬身火海，遺體甚至燒到僅剩頭顱。進入90年代初期，縱火案不斷，尤其1995年的台中衛爾康西餐廳大火，更奪走64條人命，是全世界單一事件餐廳火警死亡人數最多的慘案，也間接促成消防署在同一年掛牌成立；台灣消防體系自此脫離警察系統獨立運作，相關預算也大幅提升，消防專業終於獲得制度性保障。

本周《台灣演義》播出「台灣百年消防史」，見證台灣消防體系如何在烈焰中重生。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

廣告 廣告





火災燒到「只剩頭顱」 悲劇換制度催生台灣消防

1991年發生自強保齡球館大火，出入大門遭火焰吞噬，唯一的後門逃生路線只有員工知曉，導致20位民眾喪命。(圖/台灣演義)

80年代台灣經濟起飛，都會區建築物趨向高樓層化、複雜化，且卡拉OK、MTV、保齡球館等休閒娛樂場所應運而生，但消防設備與防災制度往往得等到災難發生後，才被重新檢視。除了衛爾康大火催生消防署之外，1995年台北圓山飯店發生火警，也火速催生台北市消防局。

由於圓山飯店位於山丘上，高空作業車升梯之後受到風速影響，頂樓搶救作業格外困難，大火足足燒了兩個多小時。當時議會正在審消防大隊預算，於是要求市府立刻重提預算書，消防預算終於得以大幅增加，不僅增添新式水箱車、破壞車，同時也添購五十公尺以上的雲梯車，為高樓大火做好因應準備。 更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：火災燒到「只剩頭顱」 悲劇催生台灣消防制度完備

更多民視新聞報導

台南水利局獲''優良地下管道工程獎'' 黃偉哲:城市進步指標！

台灣美國商會肯定15%關稅！籲通過「避免雙重課稅協定」

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

