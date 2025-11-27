火災真正奪命5因素！火場救命原則：別亂跑

▲香港大埔宏福苑住宅大樓爆發嚴重火警，目前已知造成44人死亡、279人失聯。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔「宏福苑」26日發生嚴重火警事故，截至今（27）日目前為止，已造成44人死亡、279人失聯，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，大樓火災，殺人的不是火，而是「會跑的煙」，3分鐘就會讓人失去逃生力，強調真正奪命的是「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」中發文，整理出7點關於火災相關重點，分別有煙囪效應、一口煙化學地獄、熱衝擊比燒傷更快奪命、濃煙 2 分鐘讓你完全迷路、火災時大腦會短路、 火災時大腦會短路，也列舉火災常見的致命誤區和三真正能救命的原則。

黃軒指出，大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達 2–5 m/s，而樓梯間、電梯井就成了巨型煙囪，樓越高反而越危險；而最致命的不是黑煙，而是毒氣，有80–90% 火災死亡者血中同時出現 CO + HCN

• CO 一氧化碳：搶走血紅素 → 明明有氧卻像缺氧

• HCN 氰化氫：塑膠燒出來 → 細胞瞬間「無法用氧」

再來60°C 空氣吸 1 分鐘就會昏、150°C 兩口氣道直接燒壞，而且當視線瞬間變黑出口、樓梯全部消失，有研究指出「70% 的人會跑回火源方向」，因此真正的死因常是迷失方向，加上火災時大腦會短路，導致恐懼暴衝，判斷力關機，像是跑去廁所、跳樓，甚至回家拿東西「不是笨，是人的生理反應。」當天花板溫度高達700度，但地面僅40度，因此逃生時應貼地爬行。

黃軒提醒，火災常見的致命誤區是

電梯 = 毒氣快遞 防火門沒關 = 整層秒變毒煙地獄 閃燃 = 房間 500°C 全部一起爆 樓梯間未必安全（也是煙道）

因此，真正能救命的 3 原則為避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒、關門最重要：可擋煙與熱 5–20 分鐘，若逃不出去就原地密閉，因為待在避難層、防煙室比亂跑安全。

