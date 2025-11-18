火災等周遭威脅漸少 獅子山黑猩猩保育中心重啟

黑猩猩坐一排納涼，或在繩索間擺盪，看得遊客目不轉睛。

遊客說道，「黑猩猩真的很神奇，牠們表情跟人類很像。」

跟人類親近卻大受人害，園內120隻黑猩猩都是因盜獵或棲地遭破壞的孤兒。

導覽員提及，「黑猩猩必須依序完成五階段，才有辦法準備好重新回到野外。」

黑猩猩想活下來，重回森林老家，不但得過五關，就連保育中心也受威脅。

保育中心創辦人說道，「大約4、5個月前，保育區周邊占地以及頻繁的火災對我們造成巨大威脅。」

為了保護黑猩猩和遊客，同時也向當局抗議，保育中心關門5個月，迫使政府硬起來執法，園方同步造林修護環境、終於在11月1日重新對外開放。

保育不分海陸、氣候變遷的影響力更是上山下海，科學團隊在東非葛摩的300到900公尺深海域，發現虎鯊、六腮鯊和假貓鯊等大型掠食者。

海洋生物學家懷特博士表示，「如果這些大型鯊魚消失，較小的魚類數量會暴增，過度啃食海草或海帶，最終會讓整個食物網無法依存，因此鯊魚在食物鏈頂端對維持生態至關重要。」

深海鯊魚現蹤，意味食物鏈還保有基礎活力，因為30公尺的淺海區已經看不見「鯊」跡。

鯊魚研究員倫巴西尼亞森指出，「這令人擔憂，這表示依賴珊瑚礁的鯊魚，族群數量極低，暗示它們已經被嚴重削減，甚至接近功能性滅絕。」

好在更深的中光層珊瑚意外繁盛，讓科學家大為驚喜。

探勘隊共同領隊伍達爾表示，「葛摩的珊瑚群令人驚豔、很美，這帶給我們極大希望，珊瑚能為魚群提供棲地，而這些魚群對當地生態極為重要。」

深海鯊魚以及較深海域的珊瑚展現深海生態的韌性，也為飽受海平面上升之苦的葛摩島國帶來希望，但專家提醒必須持續環保減排、打擊非法捕撈，否則不只近海生態難恢復，到2030年也守護不了30%地球海洋。