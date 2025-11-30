火災與貨櫃墜海衝擊南加港口 年底運量估下降

美國西岸兩大貨運樞紐，長堤港（Port of Long Beach）與洛杉磯港（Port of Los Angeles），近期接連發生重大事故。9月間，長堤港一艘貨櫃船進港時大量貨櫃翻落海中，短暫阻塞航道；近日又有貨櫃輪在洛杉磯港突發大火，火勢延燒數日。正值年底節慶採購旺季前夕，事故引發外界對供應鏈穩定與貨運延誤的憂慮。

火災發生於21日晚間，貨櫃輪「ONE Henry Hudson」在洛杉磯港停泊期間突起火警，火勢延燒多天。相關單位於22日清晨將船隻拖離港區至外海。

長堤港9月亦發生貨櫃船貨物傾覆事件，多個貨櫃掉落海中，導致部分通道短暫受阻。目前，兩港口管理單位已進行清理與打撈作業，力求儘速恢復正常航運運作。

儘管港口接連出事，供應鏈整體尚未出現明顯擾動。專家指出，主要因業者早在第三季即提前進貨，使系統具備一定緩衝空間。

洛杉磯港執行長謝洛卡（Gene Seroka）表示，自現在至年底，貨運量預計將較2024年同期下降10%至15%。他指出，去年大選後，不少企業預期貿易政策可能調整，提前進口大量貨品，導致去年同期數據異常偏高。

南加州大學馬歇爾商學院（USC Marshall School of Business）教授維亞斯（Nick Vyas）指出，若非提前備貨，單就這兩起事故，恐已對供應鏈造成更嚴重衝擊。目前零售業者庫存水位尚稱充足，短期內不致出現嚴重缺貨。

年底消費旺季到來，但全球貿易仍受關稅與政策不確定性影響。謝洛卡指出，許多商品的關稅依然偏高，部分貿易協議尚未落實，企業在進出口決策上顯得謹慎。

