火災躲浴室「生存率幾乎是零」 消防員教2活命關鍵

台北大安區前晚（1／31）發生火災，兩名罹難者被發現倒臥在浴室內，消防安全粉專「消防神主牌」表示，火災躲浴室生存率幾乎是零，多數浴室的塑膠門遇高溫在幾秒內就會軟化或融解，濃煙可直接灌入；百葉通風口也會讓濃煙持續進入，且多數浴室缺乏對外窗，若火勢大到無法往下逃，建議躲有對外窗、木門的房間，關門可阻擋濃煙與高溫，爭取救援黃金時間。

「消防神主牌」昨（1）日於臉書粉專及Threads發文指出，許多人在火災發生時，直覺浴室有水可降溫，是最安全的避難所，但實際情況是「火災躲浴室，生存率幾乎是零」。

廣告 廣告

「消防神主牌」說，火災最致命的通常是濃煙，而非火焰本身，躲浴室存在3大風險，因多數浴室使用塑膠門，遇高溫會在數秒內軟化或融解，濃煙可直接灌入；浴室門下的百葉通風口會讓濃煙源源進入，造成瞬間窒息；且多數浴室缺乏對外窗，無法呼吸新鮮空氣，消防人員也難以發現受困者，因此最好避免躲進浴室。

至於要躲哪裡才安全？「消防神主牌」表示，如果火勢已經大到無法往下逃生，要躲進有對外窗的房間，門片是木製為佳，躲進後關上房門，可暫時阻擋濃煙與高溫進入，也可打開窗戶求救，或呼吸新鮮空氣，爭取等待救援的黃金時間。

更多中時新聞網報導

李棟旭見AI應援 笑喊「謝謝黃仁勳」

曾莞婷香港回憶殺 隨手拍都像電影場景

孫協志寵妻 婚宴全聽夏宇童的