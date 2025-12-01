火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。

1、煙囪效應：煙比你還會跑

大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。

▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。

2、一口煙＝化學地獄

最致命的不是黑煙，而是毒氣：

•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧

•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」

廣告 廣告

▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN

3、熱衝擊比燒傷更快奪命

• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏

• 150°C兩口氣道直接燒壞

▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬

4、濃煙2分鐘讓你完全迷路

視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。

5、火災時大腦會短路

恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。

6、火災常見的致命誤區

•電梯=毒氣快遞

•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄

•閃燃=房間500°C全部一起爆

•樓梯間未必安全（也是煙道）

7、真正能救命的3原則

1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。

2、關門最重要：可擋煙與熱5–20 分鐘。

3、逃不出去就原地密閉：避難層、防煙室比亂跑安全。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·香港宏福苑惡火奪命！專家示警「這些動作」最要命 濕毛巾、浴室避難都錯

·台電示警「插座6用法」恐釀火災！電線太長綑綁超危險 吹風機也別插在延長線上