火災關門有用嗎？火場逃生「5不4對策」教你如何正確避難





香港「宏福苑」社區發生罕見5級嚴重火災，31層大樓「8棟燒掉7棟」，奪走至少55條人命，國際媒體高度關注，《CNN》形容這是香港數十年來最嚴重的火災之一，日本《NHK》與英國路透社也紛紛報導，掀起大家再次重視火災時刻如何逃生避難的安全議題。

火災阻斷逃生通道

除了香港大火，2017年英國倫敦24層高的「葛林菲爾塔」大樓，火勢在短短半小時內燒遍整棟大樓，釀成79人罹難的悲劇，台灣則是在2003年發生住宅社區大樓火災，導致一樓門廳穿堂數十輛機車迅速引燃後，再沿穿堂兩端外牆向上延燒，封阻其中兩棟樓共用出口，阻斷大樓逃生通道，總共造成16人死亡的不幸事件。





火場如何逃生避難?

台灣內政部消防署對於曾宣導「火場逃生5不4對策」，教導大家正確避難流程，提醒大家重要時刻如何保命：

火場逃生5不對策

1. 不可收拾財物：應保命求生為首要目標。

2. 不可搭電梯：火場很可能斷電，使用電梯逃生容易因為斷電，而受困電梯內。

3. 不可躲浴室：火場第一殺手為濃煙。

浴室門和天花板大多是不耐高溫的塑膠材質，濃煙的溫度（大約200度至400度）會導致塑膠門熔化變形。

若有通風百葉設施，無法有效阻隔濃煙，容易因吸入濃煙致死。

浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。

浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

4. 不可用塑膠袋套頭：塑膠袋套頭不僅無法裝新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度，火場高溫也會導致塑膠袋熔化黏著在皮膚上。

5. 不可浪費時間找濕毛巾摀口鼻：濃煙為火場頭號殺手，不可嘗試穿越濃煙逃生延誤避難。以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體。

台灣內政部消防署宣導火場逃生「5不4對策」，教導大家正確避難流程。圖片來源：內政部消防署

火場逃生4種避難對策

1. 開門，往一樓往外逃生：

火場逃生最佳策略就是離開建築物，逃生原則為「往下逃生」，往上跑是跑不贏煙的（煙平均上升速度為每秒3~5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺）。

開門之前應先觸摸門板上方測試溫度及觀察門外是否有煙霧。如果門板上方溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門。

若門把未感受到高溫，先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，若無煙霧再行逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散。

有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其它逃生避難路線。

2. 樓梯間未見煙霧，可繼續往下往外逃生：

確認樓梯裡沒有任何煙霧時，才可選擇走樓梯往下避難，往有防火門的安全梯逃生是最佳選擇（因為防火門關上可阻絕火勢及濃煙擴散至安全梯間，形成安全逃生環境）。

3. 樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採「水平方向」尋找其它逃生路線：

煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方發生火災，此時不應往上跑（跑不贏濃煙），也不應繼續往下跑（不可嘗試穿越煙霧逃生），應選擇水平方向尋找其它逃生避難路線，並關門以防止火勢及濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。

4. 平時應規劃2個方向逃生路線：

主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難（改往火、煙、熱的反方向尋找相對安全空間，如離火、煙、熱最遠的陽台或房間）撥打119詳細告知所在位置，等待消防人員救援。

香港「宏福苑」發生罕見5級嚴重火警，8棟樓燒掉7棟，奪走至少55條人命，國際媒體紛紛關注報導。圖片來源：東森新聞

「緩降機」如何使用?

火災發生時，也可善用「緩降機」等避難器具，提醒大家平時多注意火災相關訊息，正確避難流程才能在保命時刻派上用場：

1.使用時機：

火場內逃生避難時，應優先以建築物之安全梯或直通樓梯為主要或第二逃生路線，若安全梯或直通樓梯均遭到火勢或濃煙侵襲，致無法利用且亦無法前往相對安全的空間內避難時，可使用緩降機等避難器具進行逃生避難。

2.操作方式：（口訣：掛、丟、套、束、推）

（1）展開固定架，自盒中取出緩降機，將緩降機掛鈎確實【掛】在固定架鈎環上。

（2）從窗口【丟】下輪盤，確認下方沒有障礙物阻擋。

（3）將安全帶【套】於腋下。

（4）將束帶【束】至胸口。

（5）攀出牆外，身體面向牆面，雙手輕【推】牆壁；落地後，將繩索另一端之載具套環束帶拉至頂端，以利下一位人員操作。

台灣內政部消防署宣導火場逃生時「緩降機」正確使用方式。圖片來源：內政部消防署

