火災難滅 光電隱形危機悶燒中

當全台工廠屋頂、魚塭與農地鋪滿閃閃發亮的太陽能板，淨零轉型「綠能浪潮」正悄悄埋下殘酷的烈焰考驗。太陽光電系統雖是再生能源主力，但潛藏的火災風險長期被忽視，光電板白天持續發電，即便起火也不會停止，不僅滅火難度倍增，高達2000伏特的電壓更使消防員隨時有觸電威脅。專家警示，若安全防範未與綠能發展同步，這場「隱形危機」恐隨時爆發。

彰化縣是全台光電重鎮，台電統計裝置容量從民國109年不到89萬瓩，短短6年內急遽成長，至114年10月已突破200萬瓩，高居全國第二。但亮眼數據背後，是火警紀錄隨之增加。

彰化縣消防局統計109年至114年10月，全縣19件太陽光電火災，肇因「配線短路」超過7成，其次為配線接觸不良、集線盒過熱或DC控制器開關過熱。內政部建研所112年研究報告指出，與一般地面型案場相比，與人類活動場域高度重疊的「屋頂型光電」，火災比例明顯更高。

勤益科大化工材料工程系教授江金龍指出，太陽能板火災難滅的關鍵在於只要有陽光照射，系統就會不斷產生直流電，高壓直流電若因線路斷裂產生「電弧」，瞬間溫度可高達攝氏5000至2萬度，足以引燃面板背層材料。

109年芳苑工業區一場塑膠工廠火災致1名員工罹難，起火點雖非光電板，但屋頂大面積面板自清晨4點起火後持續發電，消防員擔心感電無法全力灌救，只能苦等面板燒熔、降低觸電風險後才得以靠近，至下午1時許才滅火。這場惡火延燒9小時，驗證光電設備阻礙救災時效。

南市近5年有3件光電火災，包括去年8月麻豆區一處漁電共生設備疑似施工不慎引燃，能源公司人員嘗試用乾粉滅火器自救失敗，最終因無法立即斷電，火勢延燒逾3小時。

南市消防局分析，光電設備起火往往藏在細節裡，可能是施工時割破電線塑膠皮、接頭未裝好致接觸不良，甚至是老鼠啃咬皮層造成絕緣失效產生短路電弧。118年9月，台南發生雞舍光電火警，燒死上千隻雞，消防員灌救時也受困感電風險。

面對新型救災風險，彰化縣消防局長施順仁表示，目前搶救指導原則是：一定要先通知廠商斷電，再使用乾粉或氣體滅火藥劑，以水霧水線拉長距離防護，避免消防員直接接觸建物金屬構造。

逢甲大學營建與防災研究中心教授李瑞陽強調，綠能防災核心應在於「源頭治理」，建議引進「自動斷電技術」並採「分區設計」以防連鎖反應；此外，應設置防火牆並與建物保持安全距離。江金龍則提醒，光電設備應嚴格規範施工品質，目前救災雖採「降溫、阻隔、避免蔓延、讓其燃盡」原則，但「預防優於末端搶救」才是根本。