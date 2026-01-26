火災頻傳 花蓮縣消防環保2局擴大訪視機構 141

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

近期因火災事件頻傳，為強化對消防安全風險之重視，花蓮縣府今（26）日表示，以往環境保護局與消防局每年皆共同辦理環保暨消防安全訪視，因近期火災事件頻發，為強化業者及各機構災防風險管理，縣府今年將訪視對象擴大至收受具火災風險材質的公私立廢棄物處理機構、再利用機構、設有貯存場及轉運站等清除機構，全面盤點各機構、場域消防安全，降低火災發生風險。

「資源循環場域人員於收受、貯存廢棄物過程中，常因夾雜易燃物、電氣設備老舊或人為疏忽，導致火災風險升高。｣花蓮縣長徐榛蔚呼籲，場域人員應加強場內防火管理，包括落實收受物品篩檢機制、強化員工防火教育、定期檢測電力設備及線路安全，並可增設火警偵測設備及熱顯像儀，以即時掌握異常狀況，保障作業人員生命及財產安全。

花蓮縣府提及，為提升轄內資源循環相關業者的消防安全管理認知，環保局每年辦理消防安全講習與演練，說明廢棄物堆置場所應設置的消防設備、防範火災及火災發生時的應變作為，並邀請專業人員進行實務經驗分享與演練操作，強化業者防災意識及應變能力。

「針對收受廢鋰電池等具高風險廢棄物之單位，亦將加強分類貯存與安全管理之輔導，預防熱失控或引發火災之情形。」花蓮環保局也強調，將全面提升本縣資源循環場域安全管理，奠定守護公共安全決心，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」及第8項「合適的工作與經濟成長」，透過強化產業安全與災害韌性，打造安全典範。

