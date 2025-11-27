火災「煙囪效應」加速毒氣擴散！專家：關門比濕毛巾更救命

大樓火災中真正奪命的並非火焰本身，而是「煙囪效應」造成的有毒煙霧快速擴散，煙霧中的一氧化碳與氰化氫等毒氣，加上熱衝擊、視線受阻及恐慌心理，能在短短3分鐘內使人喪失逃生能力。

黃軒醫師說明，火災中最致命的不是黑煙，而是其中的毒氣成分。（示意圖／Pexels）

重症黃軒醫師在社群平台發文詳細解釋了火災中的「煙囪效應」，指出大樓火災時熱煙會以每秒2至5公尺的速度往上衝，使樓梯間與電梯井形同巨型煙囪。「樓層越高反而越危險，」黃醫師強調，這使得高樓住戶面臨更大風險。

黃軒醫師說明，火災中最致命的不是黑煙，而是其中的毒氣成分。一氧化碳會搶走血紅素，使人體即使在有氧環境中也感到窒息；而塑膠燃燒產生的氰化氫則會使細胞瞬間無法利用氧氣。數據顯示，80至90%的火災死亡者血中同時檢出這兩種毒素。

「熱衝擊比燒傷更快奪命，」黃軒醫師指出，吸入60度高溫空氣僅需1分鐘就會導致昏迷，而150度的熱空氣甚至能在兩口氣內損壞呼吸道。火場中天花板溫度可達700度，即使地面僅40度，也足以致命，因此必須貼地爬行。

研究顯示，約70%的人在慌亂中會不自覺地往火源方向逃跑。（示意圖／Pixabay）

火場中的濃煙還會在2分鐘內使人完全迷失方向。研究顯示，約70%的人在慌亂中會不自覺地往火源方向逃跑。黃軒醫師解釋，這並非因為判斷力不足，而是人在極度恐懼下的生理反應，導致大腦「短路」，做出跑進廁所、跳樓或返回取物等致命決定。

黃軒醫師特別提醒民眾避免常見的致命誤區，包括使用電梯、未關防火門、忽視閃燃風險等。他強調，樓梯間雖然被視為逃生通道，但同樣可能成為煙道，不一定安全。

針對火災逃生，黃軒醫師提出三大救命原則：避免吸煙是首要原則，而貼地爬行和使用濕毛巾只能延緩數十秒；關門最為重要，可阻擋煙與熱5至20分鐘；若無法逃出，應選擇原地密閉，在避難層或防煙室等待救援，比盲目逃跑更安全。

