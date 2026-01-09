火炎山生態教育館「外公家的小木貓」 繪本說故事主題活動新登場

火炎山生態教育館「外公家的小木貓」，今年第一季每個月的第四個星期六登場，歡迎大家來認識國產材。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

林保署新竹分署所轄火炎山生態教育館今年第一季推出「外公家的小木貓」繪本說故事主題活動，透過解說宣導志工精心規劃的活動及深入解說故事，帶領民眾一同看了解繪本。

新竹分署表示，活動以新竹分署出版的繪本外公家的小木貓為核心，透過繪本導讀以及五感體驗，引導參與者認識與瞭解國產木材的種類與森林資源的價值，從森林到生活的概念，並串聯木材與人們日常生活密切的關係，舉凡木桌椅、櫃子、積木玩具等，民眾有機會選擇使用木材時，有意願使用國產木材，讓臺灣的森林走入生活。

新竹分署表示，第一季每個月第四週的星期六下午一時至三時，由解說宣導志工導讀的「外公家的小木貓」繪本說故事主題活動，有別於以往的解說導覽方式，在二個小時的活動時間內，讓參與者在聆聽故事過程中，認識國產木材、體驗木材特性、理解森林永續經營的意義與價值，主題導覽採現場報名，每場次以二十人為限，額滿為止，歡迎有興趣民眾，踴躍參加。