火炎山驚傳墜崖！43歲女獨攀卡峭壁 漏夜搜救接觸已死亡

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗知名登山地點火炎山驚傳墜崖事件，經警、消及民間救難協會搜救，昨(20)日晚間9點接觸到卡在斷崖陡坡的新北市43歲曾姓女子，但曾女已明顯死亡，經利用繩結於今天凌晨0點許，將曾女拉上，交由警方處理。警方初步了解，曾女獨自前往火炎山、有癌症病痛，將報請檢察官於明天相驗釐清。

苗栗警方於昨天上午11點接獲新北市警察局轉報曾女協尋案件，因曾女手機定位於苗栗火炎山地區，警方會同消防及民間救難協會人員展開搜山，期間，也有外籍登山客拾獲曾女的身分證。

因火炎山域廣大，消防也出動空拍機搜索，昨天下午在陡峭的二段式山谷中發現曾女身影，確定其墜崖受困。消防隊員嘗試從山谷下方挺進，但因地形極度險峻、絕壁斷崖阻路，無法接近；遂改從上方下切，於昨晚9點許接觸到曾女，但曾女已明顯死亡，經利用繩結於今天凌晨0點許，將曾女拉上，交由警方處理。

