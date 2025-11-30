「火烈鳥」更勝「戰斧」？！軍媒：CP值、不必依賴外援「大加分」

烏克蘭最新研發的火烈鳥 (紅鶴, Flamingo )導彈，射程可達3000公里。 圖 : 翻攝自X / NOEL Report

[Newtalk新聞] 美國總統川普於10月13日積極倡議向烏克蘭提供BGM‑109C「戰斧」攻陸巡弋飛彈（TLAM‑C），並獲得五角大廈批准。「戰斧」飛彈為美國製造、GPS導引的低空巡航武器，重約2,900磅、搭載992磅彈頭，射程可達1600公里，飛行高度僅約30至48公尺，最高速度約0.74馬赫，屬相當具威脅性的長程打擊系統。然而，為避免刺激俄羅斯，外界對此一軍援計畫的討論始終低調進行。

綜合《SOFREP》與多家外媒報導，事實上，烏克蘭本身已擁有性能遠超「戰斧」的自主研發巡弋飛彈 Fire Point FP‑5「火烈鳥」。這款被外界稱為「火烈鳥」的新型武器重達13,000磅，是「戰斧」的3.5倍；其搭載的2,540磅高爆彈頭更是美製飛彈的2.5倍，射程高達3000公里，幾乎是「戰斧」的兩倍，展現驚人的遠程精準打擊能力。

廣告 廣告

FP‑5「火烈鳥」於2025年8月17日首次公開亮相，三天後，烏克蘭總統澤連斯基即稱其為「我們最成功的導彈」，並宣布進入全面量產階段。同年8月30日，「火烈鳥」首次投入實戰，至少三枚飛彈成功命中克里米亞境內俄羅斯聯邦安全局（FSB）的設施，顯示其作戰能力已獲實戰驗證。

烏克蘭向俄羅斯大量發射「火烈鳥」巡航飛彈，造成多處爆炸。 圖：翻攝自 X @AllEvansichuan

負責生產FP‑5的Fire Point公司成立於2022年，目前每日可生產三枚飛彈，完全由烏克蘭工程團隊自主研發，未接受任何西方國家的資金、技術授權或出口限制。公司目標是在2025年底將產量提升至每日七枚，成為烏克蘭國防工業的新核心。

公司技術長兼繼承人、33歲的伊琳娜．特雷赫（Iryna Terekh），成為外界關注焦點。她是一位經驗豐富的企業家，在設計、建築及混凝土結構生產領域皆有資歷，同時育有兩名子女，並身兼多間企業的管理職務。外界盛傳「火烈鳥」這一名稱源自早期粉紅色外觀的塗裝，被誤解為工廠的失誤，但Fire Point否認此說法。有消息指出，粉紅色其實是為了向特雷赫等在戰爭期間接掌工業重任的烏克蘭女性致意，象徵她們在男性大多前往前線作戰後，成為國家工業的重要支柱。

在烏克蘭工業界，女性承擔領導角色並非個案。以哈爾科夫一家名為「刀鋒兄弟」的刀具企業為例，其於2023年8月受訪時便透露，女辦公室經理負責公司日常運作，展現女性在戰時產業中的關鍵角色。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

內政部新制12月起上路 冠配偶姓、終止收養明起開放線上申辦

下週冷空氣增強轉涼！首波冷氣團將報到？鄭明典揭關鍵