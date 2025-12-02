火烤、熱水燙虐貓魔人殺5貓 二審維持重判9年2月徒刑

有性侵、毒品前科的男子趙育慶，假冒愛貓人士透過女友陸續領養5隻貓咪後，以火烤、熱水燙等殘忍方式虐殺。一審台北地方法院依5項違反《動物保護法》等罪，重判共9年2月有期徒刑。趙男上訴二審辯稱因吸毒導致一時衝動，高等法院2日認定他是預謀犯案，駁回上訴維持原判。

虐貓慣犯趙育慶殘忍虐殺5隻貓，二審法官認定趙男是預謀犯案，駁回上訴維持一審原判9年2月有期徒刑。（圖／翻攝臉書）

現年28歲的趙育慶在網路認識莊姓女網友後同居交往。趙男先在網路認養寵物平台物色貓咪，再要求莊女出面認養。莊女向檢警供稱，趙育慶在領養前會先找資料，要求她出面領養，會優先挑虎斑、橘貓和三花貓，如果沒有這些花色，他會叫她「挑好看一點的」。莊女擔心若不順從恐影響兩人關係，遂於2023年11月、12月間陸續出面認養5隻貓咪。

趙男將貓咪領回後，不僅未正常餵食，還以多種殘忍手段虐待。他在浴室拿蓮蓬頭敲打貓咪頭部，並將溫度調成最燙的熱水沖噴貓咪；持油性殺蟲劑朝貓咪噴灑再點火引燃燒烤；拿瓦斯罐敲擊貓咪頭部或身體；用腳踹貓咪後肢；拉扯貓咪尾巴；強行拉起貓咪雙前肢懸空，逼貓像人類一樣坐著；甚至將貓咪以繩索綁在電視旁掙扎勒脖。5隻貓咪不堪凌虐後死亡，經鑑定發現生前遭嚴重燒燙傷及虐打，胃裡完全沒有食物。

虐貓慣犯趙育慶殘忍虐殺5隻貓，甚至點火烤貓，相當殘忍。（圖／翻攝臉書）

趙男虐殺貓咪後指示莊女處理屍體，將貓屍丟棄在水溝、垃圾堆、草叢或花圃內。莊女良心不安向鄰居抱怨，鄰居聽後隨即向動保處陳情。台北市動保處於2023年12月18日偕同莊女尋獲貓咪屍體，莊女因家暴求助警方時供出全部案情，趙男惡行才曝光。莊女驚恐回憶，她也曾想拯救貓咪，但趙育慶狠嗆「你也想被虐死對不對？」她因而不敢救貓。

判決指出，趙男早在2023年5月間就透過前女友鍾女，向台北市動保處、新北市動保處等單位或個人方式認養7隻貓咪。舊飼主發現貓咪出養後遭虐待向動保處陳情，動保處人員於同年9月4日向鍾女訪查時，鍾女坦承7隻貓咪全數死亡，甚至有3隻貓咪是8月26日認養、不到3天就於29日死亡。檢警查辦後因罪證不足做出不起訴處分，但動保處與流浪動物之家均將兩人註記為認養黑名單，不予出養。同年10月間媒體報導趙男虐殺犯行後，動保人員拒絕讓他領養，趙男仍不死心透過莊女出面領養方式取得貓咪。

案件審理期間趙男被收押，當時還狡辯因養貓知識不足導致死亡，看到檢方證據齊全才改口認罪。一審台北地方法院依《動物保護法》規定之以虐待、傷害方式宰殺動物共5罪，分別判刑1年9月、3罪1年10月、1年11月有期徒刑，合計共9年2月，但未宣告應執行刑。

檢察官與趙男都上訴二審。檢方主張，趙男使用的油性殺蟲劑屬於《動保法》規定的特殊藥物應用加重罪名，痛批他利用油性殺蟲劑的易燃、可燃性物質作為燒烤貓咪的助燃劑，不是用殺蟲劑直接毒殺，而且他逐次虐殺貓咪，不是一個行為導致複數動物死亡，應判更重。趙育慶則辯稱是因為吸毒才會衝動失手殺貓，還稱烤貓是為了「處理屍體」，希望從輕量刑。審判長痛斥「你這樣叫認罪？」趙男改口說「我還是認罪，也願意做公益彌補...監獄是個大染缸，關越久效果會遞減，拜託判輕一點...」

趙育慶殘忍虐殺5隻貓，辯稱是因為吸毒才會衝動失手殺貓，還稱烤貓是為了「處理屍體」，更在出庭時說出「監獄是個大染缸，關越久效果會遞減，拜託判輕一點」，希望法官從輕量刑。（圖／資料照片）

高等法院合議庭審理後認為，趙男早在2023年9月間媒體便報導其涉嫌虐殺貓咪，動保處人員也拒絕讓其領養，趙男仍透過女友出面領養方式取得貓咪再逐一殺害，足證其虐殺5隻貓咪係出於預謀而計畫性為之，並非一時衝動。合議庭指出，趙育慶雖然辯稱當時有施用毒品，但不足以認定一審量刑不當，難認原審量刑有何不當之處，因此駁回檢辯上訴。本案合議庭成員為審判長劉元斐、受命法官陳俞伶及陪席法官林彥成。全案檢察官得上訴，趙育慶不得上訴。趙男目前因毒品案定讞，在台北監獄新店分監中執行。

