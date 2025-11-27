火煙竄天！萬華雙和市場火警1男多處燙傷 逾百人救災

萬華雙和市場27號晚間發生火警。（圖／TVBS）

台北市萬華雙和市場晚間發生三級火警，造成一名70多歲男子全身多處燙傷送醫。這起火警規模龐大，火舌高達兩層樓，現場濃煙竄天，消防局出動40輛消防車與超過百名消防人員搶救。由於市場多為鐵皮建築，火勢蔓延迅速，且鄰近學校與住宅區，消防人員布水線防止延燒。據了解，下午5點左右就曾有火煙跡象，晚間7點多再度起火，經過近兩小時搶救，火勢於晚間9點10分左右撲滅。

這場大火發生在台北市萬華雙和市場，火勢猛烈，黑煙不斷往空中竄升，火舌高達兩層樓。由於現場有許多鐵皮建築，消防人員第一時間難以控制火勢。據民眾表示，當天下午5點左右就有人發現有火，消防車到場後表示沒事，但晚間7點至7點10分左右，又有人發現學校後面起火。北市消防局表示，他們於晚間7點多接獲報案，現場為三級火警。消防人員在現場救出一名70多歲的男子，他全身多處燙傷，所幸意識清楚，沒有大礙。從制高點往下看，橘紅色火光照亮了漆黑的市場。消防單位動員了40輛消防車輛，超過百人參與救災。經過努力，火勢於晚上8點52分控制，9點10分左右完全撲滅。

北市消防局第一大隊大隊長葉俊興表示，起火地點為市場用途，後側都是住宅用途，屋頂都是屬於鐵皮加蓋的狀態，所以火勢燃燒非常快速。消防局接獲報案的第一時間是在雙和街31巷11弄9號，至於是否為起火戶，將由火調人員進行調查。由於火災地點鄰近幼兒園，消防人員在這區域加強防護，幸好沒有造成延燒。然而，繼香港大火引起外界關注後，台北市又發生大範圍火警，讓民眾心生憂慮，擔心安全問題，是否為人為縱火，警方還得釐清。

