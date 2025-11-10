火燒下體、剪斷牙齒還逼跳「心電心」 6煞虐死19歲男被訴

〔記者王定傳／台北報導〕警方今年7月前往台北市一處檳榔攤緝毒，發現19歲鄭姓男子陳屍其中，檢警查出，主謀是竹聯幫弘仁會新莊分會成員李啟明，他因不滿死者約女友外出，竟糾眾拘禁鄭男，不但拿打火機燒其下體、菸頭燙臀部、剪斷牙齒等酷刑，還強逼跳歌曲「心電心」的舞步，手段極為殘忍，被害人遭活活虐死，台北地檢署今將李嫌等6人起訴。

新北市汐止警分局今年6月逮獲未成年毒蟲，鎖定毒品來自萬華艋舺大道一處檳榔攤，今年7月9日下午2時前往查緝，上到2樓赫然發現鄭男倒趴在地，渾身是傷，已不幸往生。

檢警調查，今年7月6日，李因不滿鄭男以IG約其女友許琇妤外出，命女友把對方騙至三重一家商旅，李再私下找朋友、糾集未成年小弟，持球棒、開山刀、電擊棒在房內埋伏；7月7日中午11時許，鄭男一進入房間，眾人一擁而上，徒手或持球棒圍予以圍毆，抓他頭髮撞牆、拿打火機燒他下體毛髮、持免洗筷插他手臂，打到被害者牙齒掉落，不斷哀嚎，期間還有人拿鄭男手機與他友人視訊，直播圍毆過程。

檢警查出，眾人因擔心被害者哀嚎聲引起他人注意，遂於當晚遂轉移至萬華這處檳榔攤繼續毆打，期間有人嗆他：「不想少一條腿就站好」，李甚至命鄭姓被害人模仿王心凌歌曲「心電心」舞步約10分鐘，眾人至8日凌晨，見被害者全身是傷，仍不放人，持續施虐。

檢方查出，李還在7月8日上午7時許，傳訊給鄭男母親，佯稱鄭出車禍要賠28000元，因家屬起疑而未得逞；李的同夥們則仍持續凌虐被害者，凌虐行為從7日上午11時許開始，一直到9日清晨4、5時許，凌虐手段極為殘忍。

檢警調查，直到9日上午9時許開始，李男等人才罷手「鳥獸散」，把性命垂危的被害人留在據點2樓，使其最終因四肢及臀部肌肉組織損傷出血，致橫紋肌溶解症及其併發症，大量出血及脂肪性肺栓塞死亡。

檢方今日依成年人與少年共同傷害致死、3人以上攜帶兇器對被害人凌虐私行拘禁致死罪嫌起訴李、許及成年共犯朱家賢、湯雅淇、簡永豐、曾郁寒共６人，涉案少年由少年法庭審理，全案將適用國民法官法審理。

