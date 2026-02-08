火燒北捷求關注！台中伯怒控「被剝兩層皮」 中市府回應了：尊重司法

記者林意筑／台中報導

曾姓老翁往捷運大安森林公園站廁所內，以攜帶乾稻草縱火。（圖／翻攝畫面）

北捷傳出連續縱火案！今（8）日北捷大安森林公園站、善導寺站先後發生火警，2處捷運站男廁竄出陣陣黑煙。經警方循線追查，逮捕來自台中涉嫌縱火的72歲曾世源，據了解，曾男為「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」會長，疑似因多次在台中陳情未果，才憤而北上在北捷內縱火。對此台中市政府回應，此案法院審理中，尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

今日中午時分，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁均遭人縱火，由於2起火警起火點均位於男廁內，讓警方懷疑案情不單純，經調閱監視器畫面循線調查，逮捕涉案的曾世源。

曾姓老翁以乾稻草引燃火勢。（圖／翻攝畫面）

據悉，曾世源是「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」會長，疑似因長期表達意見未獲台中市府重視，北上在2處北捷男廁內縱火後，均在現場留下陳情書。曾世源曾接受媒體訪問表示，土地歷經徵收再被重劃「就像一隻牛被剝兩層皮」，重劃會還讓住戶不斷陷入走法院的恐慌，才會在過年前夕「跟他拚了」，北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。

對此台中市政府回應，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自107年5月暫緩施工。

市府指出，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

