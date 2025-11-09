火燒嗶剝聲太吵！彰化宮廟鐵皮倉庫起火 濃煙四起嚇人

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉福德巷潽濟壇的鐵皮倉庫今天(9日)傳出火災，由於火燒嗶剝聲太吵，讓緊鄰民宅的住家與宮廟的廟公全都被吵醒，一探頭見到冒出大量濃煙全嚇壞了，所幸火勢有獲得控制，沒有人員受傷，但鐵皮被燒到變形，倉庫幾乎全毀，起火原因仍待進一步調查。

彰化縣第一消防大隊表示，這起火災發生在今天凌晨將近2點，接獲民眾報案後出動消防車12輛、救護車1輛、消防人員26人前往搶救，由芬園消防分隊長陳柏豪來指揮搶救，大約花費約1個小時，將火勢撲滅。

第一消防大隊指出，花壇鄉潽濟壇的鐵皮倉庫佔地約為15坪，燃燒面積為6坪，主要作為倉庫之用，鐵皮屋與宮廟並無相連，與民宅緊鄰，所幸沒有造成波及。

不過，針對有民眾供稱，看到起火點在鐵皮屋外，因為火勢太大才延燒到鐵皮屋一事，第一消防大隊強調，火調正在進行中，將會予以釐清與了解。

