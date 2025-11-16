火燒大樓「出入口擋逃生」 17住戶驚險獲救嗆傷送醫

彰化縣 / 綜合報導

彰化市中華西路一棟住宅大樓今(16)日清晨發生火警，火勢一度相當猛烈，擋住大樓出入口，民眾無法逃生，消防局也立刻派出52名消防人員搶救，每個樓層搜索，陸續救出17名受困的住戶，他們也因為嗆傷被送往醫院，還好都沒有生命危險，警方初步了解起火點，是停放在騎樓的機車，附近鄰居透露，發生火災前有聽到爭吵聲，有沒有可能是遭縱火，警方還要調查釐清。

大樓的騎樓，竄出橘色火光，火勢相當猛烈，伴隨濃濃黑煙，消防隊獲報到場，緊急佈水線灌救，火警就發生在16日清晨，彰化市中華西路一棟住宅大樓，當時住戶都在睡夢中，因為火勢從騎樓沿著樓梯向上竄，而這棟大樓是單一出入口，住戶第一時間無法逃生，受困在屋內，附近鄰居也透露，在半夜聽到疑似爭吵聲，不久後，騎樓機車就起火燃燒。

廣告 廣告

附近鄰居說：「吵架完差不多10幾分鐘，10幾分鐘就起火，他們都在睡覺不知道。」

消防局派出52名消防人員，到場搶救，每個樓層搜索，分別在，2樓救出3名住戶，3樓8人，總共救出17名住戶，嗆傷送醫，還好沒有生命危險。彰化消防分隊長楊師融說：「放機車的區域，火勢有比較大一點，後來就是旁邊一樓也有火煙冒出，詳細原因目前有待火調人員調查。」

彰化消防局調查，起火點是停放在騎樓的機車，不明原因起火燃燒，有沒有可能遭到縱火還要調查釐清，還好火勢在1小時內就撲滅，住戶也沒有生命危險。

原始連結







更多華視新聞報導

縱火報復房東家！ 廂型車堵逃生路 屋內母女受困雙亡

40年老舊大樓燒出問題 2015年至今開罰36次

林園3死疑逃生受阻 騎樓違建鐵門？無後門？

