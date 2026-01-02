火燒屁股！柯文哲遊說人工生殖法

白委陳昭姿（左）推動《人工生殖法》修法，民眾黨前主席柯文哲（中）2日赴立院拜會藍綠立委遊說。（杜宜諳攝）

白委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，希望納入代理孕母，但政院版本卻堅持將人工生殖與代孕脫鉤，為此，民眾黨前主席柯文哲2日赴立院拜會藍綠立委及黨團，直言原以為該法是民生議題，未涉意識形態，不料至今2年沒進展，「已經火燒屁股了」；綠委鍾佳濱則建議民眾黨「與民進黨走近一點，比較會通過」。

柯文哲表示，代孕議題是陳昭姿切身之痛，2022年選前兩人就曾討論過推動人工生殖相關法案，他曾以為涉及民生法案，該做就做，應該沒困難，但之後自己被關押1年無法協助推動修法，也對陳昭姿感到抱歉。

陳昭姿表示，台灣至今已連續60個月「生不如死（死亡率大於出生率）」，且連續24個月出生人口數低於前1年同期，民進黨當年剛執政時，每年出生人口數還有21萬，結果到民國113年僅剩13.5萬，去年推估也只有10萬出頭。

陳昭姿說，民進黨過去豪擲4484億預算推動少子女化政策，但成效極為有限，仍讓台灣面臨「亡國滅種」危機。她強調，《人工生殖法》20多年未修，可以說是「年久失修」，這相當明顯是民生問題，但很遺憾在過去的1、2個會期中，被民進黨用意識形態來反對。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放是民眾黨版本，民進黨則是走中道，未來三黨團可務實討論法案，建議民眾黨可與民進黨走近一些，「可能案子比較會通過。」

國健署則回應，為兼顧女性的生育健康及人工生殖子女最佳利益，經參考國際經驗並經廣泛蒐集各界意見後，國健署審慎研議《人工生殖法》修正草案，讓已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性，成為適用對象。

至於代孕，國健署表示，仍須就國際作法、我國民情、社會期待及兒童最佳利益等綜合評估，並加強社會溝通，凝聚共識。