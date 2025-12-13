火燒樓她先拋狗！ 女子冒險救毛孩獲封「真英雄」

火場驚魂中，女子優先救出兩隻博美犬。（圖／翻攝自X，@manilabulletin，下同）

菲律賓中部宿霧都會區曼達維市（Mandaue City）一棟住宅大樓於12月11日上午發生火災，一名32歲女子艾美李・馬寧戈（Ei Mei Lee Maningo）不顧危險，從三樓陽台將兩隻愛犬一一拋下，由樓下等候的消防人員與熱心鄰居安全接住，最後自己再沿著消防雲梯脫困。整段驚險畫面被民眾拍下，上傳至社群平台後迅速爆紅，引發廣泛關注與討論。

火場驚魂中，女子優先救出兩隻博美犬。

根據《海灣新聞》（Gulf News）及多家菲律賓媒體報導，事發當日上午7時左右，該棟大樓內一處保麗龍工廠疑因電線故障引發火災，濃煙迅速竄升，火勢快速蔓延。影片中可見，馬寧戈受困於三樓陽台，背後黑煙滾滾，在樓下民眾催促逃生下，她先後將兩隻博美犬（Pomeranian）從陽台拋下，消防人員與鄰居即時接住，確保犬隻無恙。現場尖叫聲四起，氣氛緊張。

三樓濃煙滾滾，女子最終攀上雲梯脫險。

成功救下愛犬後，馬寧戈再翻越欄杆，踩上懸掛的消防雲梯驚險下樓，整棟建築當時已出現明顯火舌。當地消防單位指出，火勢在40分鐘內控制，雖未造成人員傷亡，財產損失初估達200萬披索（約新台幣106萬元）。

拍攝這段影片的是社群平台X與臉書（Facebook）用戶艾薇・芭雅（Ivy Baya），影片全長2分36秒，至今已被分享超過1萬3000次，亦被多家當地與國際媒體轉載報導。許多網友留言稱讚：「她對毛小孩的愛超越對火的恐懼」、「感謝上帝讓她與愛犬平安無事」、「真正的英雄不是穿斗篷的人」。也有民眾建議當局應加強消防裝備，配備更長的救生梯，以防類似事件發生時救援不及。

然而，同一日菲律賓另一起與動物有關的新聞卻令人震驚。菲律賓動保團體「動物王國基金會」（Animal Kingdom Foundation）發布聲明，譴責高山省（Mountain Province）一名男子涉嫌毆打自家鬥牛犬（Bulldog）致死，理由竟是狗在其腳邊排尿。當地部分居民迷信「被狗尿淋到象徵厄運」，可能是該名男子暴力行為的背景原因。基金會表示，將提起法律訴訟，要求行兇者接受司法制裁。

