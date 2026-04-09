火燒祖先黑色公墓年年上演 中市副市長黃國榮道歉了

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黑色公墓年年上演，議員楊典忠批市府欠海線民眾祖先一個道歉，副市長黃國榮說，願代表政府致歉。（圖：寇世菁攝）

台中市議會今天（9日）進行民政業務質詢，民進黨議員楊典忠說，海線地區黑色公墓年年上演，以113年為例，台中公墓火警131件，56件在清水、沙鹿、龍井三區，等於高雄一年公墓火警數，火燒公墓對先人不敬，市府欠海線民眾祖先一個道歉。副市長黃國榮說，預防公墓火警，政府責無旁貸，他願代表政府向有此遭遇的民眾致歉。

台中市議員楊典忠說，每逢清明掃墓季節，清水、沙鹿、龍井一帶公墓，幾乎都被「燒成黑色」，他拿出清水第一公墓火災後的照片指出，有民眾從小誤以為墳墓本來就是黑色，長大後才發現其他縣市祖墳都很乾淨，質疑市府面對年年公墓火警問題束手無策，欠海線民眾祖先一個道歉。楊典忠指出，根據統計，113年台中市公墓火警131件，雖非六都最高（台南市156件居冠），但56件集中於清水、沙鹿、龍井三區，等於高雄市全年公墓火警總數，消防員疲於奔命，要求市府應掌握海線區域特殊火警風險結構，既然公墓管理權責在市府民政局，且收取使用費，為何長年無法提出有效公墓火警對策，讓火警年年重演。楊典忠表示，台中海線不僅是市民生活區域，更是連結台中國際機場與台中港的國家門戶，火燒山、火燒祖墳，嚴重衝擊城市形象與民眾觀感，當飛機進出機場時，甚至可能從空中清楚看到山坡地冒煙，對外國旅客與國際航線發展，都是負面印象，以今年為例，1至3月發生27件墓地火警，顯示問題仍未改善，要求市府必須提出「0公墓火警」的有效預防對策，而非停留在除草、宣導。

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民政局長吳世瑋說，市府鼓勵民眾紙錢集中燒，但還是很多人在公墓上燒，今年乾旱風大，燒紙錢，一不小心就燒掉了公墓，市府前年起每年編列四千多萬，進行公墓預防性割草及清除，公墓火警明顯下降，112年燒掉45萬平方公尺，前年燒掉5萬平方公尺，去年燒掉1.1萬平方公尺，今年燒掉1.5萬平方公尺。區公所、環保局、消防局大家都嚴陣以待，預防公墓火警，公務員都盡力了。

黑色公墓年年上演議員批欠海線民眾祖先一個道歉，中市副市長黃國榮說，預防公墓火警政府責無旁貸，願代表政府致歉。（圖：寇世菁攝）

議員楊典忠說，火燒公墓，對祖先不敬，要求副市長向海線地區民眾祖先道歉，黃國榮說，預防工作，政府責無旁貸，若議員認為市府該道歉，他願意代表政府向有這種遭遇的民眾道歉。民政局長吳世瑋說，市府加強防火宣導，清明期間，公所人員都在各公墓勸導民眾別燒金紙，但無法保證一張都不燒，他強調，不是民政局放火燒公墓的，是民眾燒金紙不小心飛出來引發火警，經過努力，公墓火警延燒面積都下降了，呼籲民眾配合，才能改變火燒公墓情形。（寇世菁報導）

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