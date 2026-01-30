火燒肛門、刀戳四肢！小鮮肉討薪遭台中惡老闆活活虐死

彭男用火燒肛門、甩棍痛毆等方式凌虐員工，遭判刑12年。示意圖

從事博奕工作的台中惡老闆彭亦城前年不滿饒姓員工上門討薪，竟聯手邱姓員工銬住饒男四肢囚禁，並用膠帶纏住其雙眼，隨即動手痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵方式酷刑凌虐，再餵毒害死饒男。台中地院國民法官審理後，依凌虐致死罪判彭、邱各12年、11年有期徒刑，均可上訴。

檢方起訴指出，從事博弈工作的彭男在梧棲區承租招待所，並雇用25歲的饒男，前年11月23日深夜11時許，饒男在女友陪同下，前往位於梧棲的招待所與彭男討論薪資。未料他一進屋，便遭彭男、邱姓男子與其他共犯囚禁，隨即展開長達數小時的暴力凌虐。

檢方查出，饒男當時被強迫脫去下身衣物，雙手雙腳遭上銬，接著遭人以甩棍痛毆身體多處，彭男等人還以打火機燒其頭髮、耳朵及肛門，並用膠帶纏繞饒男手臂與腹部，持剪刀刺戳四肢，更強迫其吞食K他命與毒咖啡包等毒品。

饒男在折磨過程中出現休克症狀，彭男等人驚覺事態嚴重後，緊急聯繫外人協助送醫，將饒男載往童綜合醫院，惟他到院前已無生命跡象，急救無效宣告死亡。

檢警鎖定彭亦城為主要施虐者，迅速將其拘提到案。去年3月台中地檢署偵結此案，依脅迫他人施用毒品、凌虐致死等多項重罪起訴彭男。



