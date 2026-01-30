「火燒肛門」活活虐死員工！台中博弈業老闆酷刑手段曝…一審判刑12年

記者吳泊萱／台中報導

台中25歲男子領薪水遭老闆活活虐死，死前慘遭打火機肛門、剪刀刺四肢。（示意圖／翻攝自pixabay）

去年11月，台中梧棲發生駭人虐殺命案，一名從事博弈業的25歲饒姓男子，前往公司招待所找負責人彭男領薪水時，遭彭男夥同邱姓友人囚禁凌虐，不但拿打火機燒肛門、剪刀戳四肢，還被餵食毒咖啡包，導致饒男休克死亡。台中地院於今日（30日）宣判，依凌虐致死罪判彭男12年徒刑、邱男11年徒刑；全案可上訴。

檢警調查，死者饒男從事博弈業，在彭男旗下工作，2024年11月23日晚間10時許，饒男搭女友的車到位於梧棲區的公司招待所找負責人彭男領薪水，沒想到一進門就被彭男夥同邱姓友人囚禁。

廣告 廣告

隨後饒男遭二人脫去褲子及內褲，以手銬銬住手腳後，持膠帶纏繞手臂及肚子，遭甩棍痛毆，又拿打火機燒饒男的頭髮、耳朵及肛門，並以剪刀刺四肢，又強迫饒男服用毒咖啡包。饒男慘遭凌虐2個多小時，直到休克才被送往醫院搶救，但饒男到院前已死亡。

檢方去年3月偵結，依凌虐而私行拘禁致死、違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴彭男及邱男二人。案件審理期間，彭男坦承認有餵食毒品、私行拘禁與傷害致死，但否認凌虐致死；邱男只認餵食毒品、私行拘禁。

案件審理期間，彭男辯稱，饒男曾有性侵前科，當時是他們幫忙善後，還幫忙饒男處理很多事情，並表示案發當天饒男又上門借錢，且渾身顫抖、口齒不清，發現對方又吸毒，才決定動手教訓打屁股。全案於今日（30日）宣判，法官依凌虐致死罪判彭男12年徒刑、邱男11年徒刑；全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

放寒假找高中同學玩！2男大生雙載撞電桿…「1人墜溝、1人掛鐵網」雙亡

彰化驚悚死亡車禍！「水溝蓋跑法」失控摔車…男遭大貨車爆頭慘死輪下

彰化女蹲路邊玩狗遭車輾！「肋骨斷21處」全身骨碎…奇蹟生還竟「斷片」

彰化離奇死亡車禍！男倒臥路邊疑遭「輾爆頭」支離破碎…肇事凶車跑了

