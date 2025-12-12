「火燒肛門」酷刑餵毒虐死員工！台中博弈惡老闆辯：見他吸毒才教訓

記者潘靚緯／台中報導

台中25歲饒姓男子遭老闆囚禁毆打凌虐致死，死前慘遭打火機燒肛門、剪刀刺四肢。（圖／Pixabay）

去年11月，台中梧棲一名從事博弈業的25歲饒姓男子，前往招待所找負責人彭男領薪水時，遭彭男等人囚禁凌虐。彭男不但拿打火機燒肛門、剪刀戳四肢，還餵食毒咖啡包，導致饒男休克死亡，檢方依凌虐致死等罪嫌起訴。台中地院今(12)日開庭，彭男聲稱因饒男上門借錢時，手抖、口齒不清，發現他又吸毒，才想要「教訓他」。

起訴書中指出，彭姓男子在梧棲區承租1處招待所，雇用25歲饒姓男子為員工，無償提供給另名邱姓員工居住，去年11月23日饒姓男子為了拿薪水，當晚十點多在招待所和彭男爆發口角，彭男竟夥同邱男痛毆、拘禁甚至強行餵毒。

檢警調查，彭男及邱男等人，先是脫去饒男的褲子及內褲，銬住手腳後，持膠帶纏繞手臂及肚子，持甩棍痛毆，又拿打火機燒饒男的頭髮、耳朵及肛門，並以剪刀刺四肢，又強迫饒男服用毒咖啡包。兩人輪流凌虐饒男近3個小時，手段十分暴戾殘忍，直到饒男休克才將人送往醫院搶救，但饒男到院前已死亡。

檢方比對證詞、相關查扣證物及相驗報告等，認定彭男、邱男犯嫌重大，依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴。

根據《聯合新聞網》報導，台中地院今(12)日開庭，彭男依證人身分到庭，他表示承租招待所預計要作為博弈公司，邱男是他的朋友間員工，雙方認識6年多，過去發現邱男吸毒，曾拿甩棍打到他手骨折，但兩人仍是朋友關係。

檢察官訊問，事發後為何將責任攬到自己身上？彭男表示，事實是他毆打饒男，雖然有叫邱男拿棍子跟著打，但是邱男愛打不打的，他才把棍子拿回來自己打。至於為何要餵食毒品咖啡包，彭男則聲稱，當下是想要嚇嚇他，才叫邱男泡給饒男喝。

檢察官進一步追問彭男與死者有何過節，為何要如此殘暴毆打凌虐，彭男則表示，他認識饒男多年，替對方處理很多事情，這次因饒男再度開口借錢，發現饒男顫抖、口齒不清，發現他又吸毒，才決定給他教訓並打屁股，打完後對他上銬，等待哥哥來接他，自己上樓約半小時到一小時，邱男就說彭男不太正常，他衝下來見彭男倒地立即對他進行CPR，叫白牌計程車送醫。

