即時中心／林耿郁報導

嘉南羊乳公關災難持續延燒；1月31日晚間，公司突發「鄭重聲明」力挺公關公司，承認操作都由外包行銷公司完成，引發網友反感「老人臭飄出來了」；雖然事後官方緊急刪文、羊小編又再度上線滅火，不過後來的羊小編疑似已不再是本人，而是AI代筆；一連串公關災難讓40年老品牌形象持續探底。

火烤全羊？嘉南羊乳近期因為行銷公司自爆「公關代操」，引發網友反感與爭議；對此神秘的「羊小編」原先出面滅火，保證所有貼文都是自己一人親力親為，讓爭議逐漸平息。

廣告 廣告

沒想到31日晚間，公司卻發出《鄭重聲明》打臉小編，聲稱確實有行銷公司在操作，還要大家不得抹黑合作夥伴，否則不排除訴諸法律；強烈的情緒與遣詞用字引發網友再度炎上，揚言退訂羊乳。

燎原之火？小編疑似已換人 日商、國軍全來搶「羊」才

在網路風向一面倒後，意識到局勢不妙的公司高層緊急刪除聲明，「羊小編」也再度上線滅火；但新的「羊小編」卻被網友發現，不僅風格與遣詞用字與過去出現差異，甚至還會出現錯別字，引發網友洶洶質疑，是否已經變成披著羊皮的其他「郎」，真正的羊小編已經「被消失」或「被請辭」？

另一方面，傳出已有其他公司、甚至外商遞出橄欖枝，展開搶「羊」才大戰；例如有公司喊出「1.5倍薪水」希望拉攏羊小編；有日商北海道企業喊話羊小編加入，「北海道也有很多羊喔」；甚至就連國軍都來挖角，希望一起「羊」眉吐氣，捍衛國家。

後續羊小編情歸何處？或者將繼續留在原崗位奮鬥？嘉南羊乳的公關災難又將如何平息？成為網路世界高度關注的話題。

原文出處：快新聞／火燒連營？嘉南羊乳公關災難「小編遭疑換人」 日商、國軍搶挖角

更多民視新聞報導

公關災難？嘉南羊乳突發《鄭重聲明》嗆告網友 炎上後自行刪文

24個羊編？嘉南羊乳公關災難 網怒：三麗鷗才應該提告

炎上！公關公司爆「代操」爭議 嘉南羊乳小編急出面滅火

