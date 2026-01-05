火爆三峽翁！剪線右超騎士遭飆國罵 偕子下車毆人

王翁右側超車直接影響張姓騎士的行進動線。（圖／翻攝畫面）





新北市一名張姓機車騎士，昨天（4日）上午騎車行經國慶路、國誠路口時，不滿一旁的轎車違規從右側車超車，自己險些被轎車與捷運工程圍籬夾成三明治，心生不滿下對著車輛叫囂辱罵了一句髒話，此舉引來車上王姓一家三口不滿，婦人不僅下車責罵外，父子倆更下車動使攻擊張姓騎士，轄區三峽警方表示當下並未接獲報案，目前初步詢問雙方均不願提告，父子倆將被依《違反社會秩序維護法》裁處，另違規右側超車部分，也將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

據了解，張姓機車騎士昨天（4日）上午10時許，騎車沿著三峽區國慶路，行經國成路口時，當時行駛在他左前方的轎車突然往右切，直接壓縮到他的行車動線，被夾在轎車與捷運施工圍籬之間，險些成了三明治，不得不急停車輛。

張男氣不過經過對方車輛時，對著車輛辱罵了一句髒話，此舉卻引起對方不滿，74歲王姓老翁與妻兒下車後，不僅妻子對著張男叫罵外，王翁與兒子甚至動手攻擊張姓騎士，而整個過程都被當時在前方的外送員行車紀錄器錄下。

轄區三峽警方當下並未接獲報案，網路巡邏發現後，隨即調閱監視器通知雙方到案說明，經初步詢問雙方均暫不提告，警方詢後將王翁父子倆依違反《違反社會秩序維護法》移請裁處，另王翁違規右側超車部分，也將依《道路交通管理處罰條例》第47條開罰，將吃上1200元以上，2400元以下罰鍰。

王翁一家三口下車理論。（圖／翻攝畫面）

