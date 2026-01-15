火爆場面！講台語被張亞中插嘴「用國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯

記者楊士誼／台北報導

立法院今（15）日召開第二場總統彈劾案公聽會，質詢、發言時慣用台語的民進黨立委王義川發言時，遭以專家身份出席的孫文學校總校長張亞中插話「用國語好不好？」主持會議的立法院副院長江啟臣則表示「我們就彼此尊重好不好」，王義川則不悅反問「主席他這是什麼意思？」王義川接續表示，自己用什麼語言是他的權利，「你要是聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話你在囉唆什麼意思？」

王義川發言時表示，他最欽佩的就是張其祿教授，他開宗明義就說「今天是制度的討論」，但話講到一半，張亞中便插嘴道「用國語好不好？」此話一出讓全場瞬間鴉雀無聲，王義川更有十多秒不發一語，主持會議的江啟臣則表示「我們就彼此尊重好不好」，王義川此時不悅道「主席他這是什麼意思？」王義川接續表示，自己用什麼語言是他的權利，「你要是聽不懂，去找翻譯啦！莫名其妙，我講我的話你在囉唆什麼意思？」

廣告 廣告

王義川隨後表示，今天在場學者專家所說的話都會被歷史紀錄，他非常認同，但也有些人在「臭彈」（tshàu-tuānn，指吹牛、胡扯），「說大法官設計，我聽你在叭噗啦！講一些沒法查證的東西在那臭彈」，此時有與會學者又插話道「立法委員不要亂講話，那都有國民大會的紀錄」，而被兩次插話的王義川更不滿表示「現在是怎樣？」江啟臣也趕緊表示「等下專家學者會有三十分鐘回應時間」，王義川更批評，哪有人這樣的？請來的學者專家這麼沒風度？

而事實上，在我國《國家語言發展法》中便明定，國家語言指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語，當中就包含台語。法律也明定「國民使用國家語言應不受歧視或限制」，而國民參與政府機關行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言，政府機關也應於必要時提供各國家語言間之通譯服務。

更多三立新聞網報導

柯自打臉？認該處理預算今藍白又擋！王義川轟詐騙：關一年出來還是一樣

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

疑軍人「把賴清德當靶心」開槍！四叉貓幫備份：留言不到5分鐘被封鎖

藍批「TPASS斷炊」危言聳聽 王義川嗆問：若業者退出國民黨要負責？

