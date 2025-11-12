火爆搶人！台灣缺才靠僑生「外掛」救援 多語能力優勢屌打本地生

財經中心／師瑞德報導

僑生超神！台灣企業瘋搶多語人才！僑生憑藉跨文化溝通與高敬業度，成台灣國際化「最強外掛」。三澧讚「能力輾壓」、SKM樂園靠僑生「創意炸裂」吸客！僑委會i就業助攻留臺，企業一天鎖定10人，你還不搶？（示意圖／PIXABAY）

在全球化浪潮與國際觀光客激增的背景下，具備跨文化溝通能力與多國語言優勢的國際人才，已成為台灣企業提升競爭力的關鍵。僑務委員會近年來積極透過「僑生就業博覽會」、「僑生i就業」等輔導措施，協助僑生畢業後順利接軌台灣職場。這些僑生憑藉獨特的成長背景和高度的工作熱忱，正為台灣產業注入一股多元創新與國際視野的強大新動能。

多家積極延攬僑生的企業，如餐飲龍頭三澧企業與新形態商場大魯閣開發（SKM Park Outlets），現身說法分享僑生的獨特優勢，力證僑生是台灣邁向國際競爭中的珍貴資產。

三澧企業：不看背景看能力 多語優勢成國際服務王牌

深耕臺灣餐飲市場多年的三澧企業（旗下擁有6品牌、51家門市），在臺灣員工達1,300多位，其中僑生同仁即有38位。人力資源部資深經理王夢秋指出，面對大環境人力短缺，公司發現來自馬來西亞、越南、印尼、緬甸、香港等地的僑生，普遍具備優異的素質、反應力與敬業態度。其中，僑生的多國語言能力更是服務國際客群的強大助力。

王經理特別提到，馬來西亞籍僑生的語言能力最為多元；即使華語基礎較弱的越南籍學生，也會自發性製作專屬筆記，展現驚人的學習熱忱。三澧企業堅持「一視同仁、公平對待」的核心原則，提供與本國籍同仁一致的薪資福利與培訓。更暖心的是，為支持僑生朝主管職發展，公司在升遷測驗時，會為有需求的僑生提供口述翻譯等個別協助。

目前在三澧企業實習兩年的港生甘明東同學，因嚮往臺灣生活與餐飲業熱情，畢業後希望能透過評點制留在臺灣，目標是升遷至主廚或督導職位。

SKM Park Outlets：僑生注入創意 樂園表演紅遍社群

結合購物與娛樂的SKM Park Outlets，總經理孫紹堃表示，在國際觀光客增加下，聘用僑生已是必然趨勢。目前全體同仁中，正職有1位香港籍組長，兼職夥伴中則有5位來自馬來西亞、香港等地的僑生。

孫總經理強調，SKM Park Outlets高度倚重僑生的多元語言背景，能更好地服務韓國、東南亞等國際客群。此外，僑生天生的活潑度和對工作的熱忱，也為商場的娛樂型態表演帶來新活力。例如，馬來西亞僑生楊傳廣在萬聖節迎賓遊行中發揮創意，讓表演在社群媒體上獲得熱烈迴響，成功帶來人潮。

營運部組長、畢業於高餐觀光研究所的港生潘詠彤，則憑藉邏輯清晰的數據分析能力與語文優勢，成為部門與品牌間的關鍵窗口。孫總經理承諾，僑生只要具備能力且適合，都歡迎朝管理職發展。

僑委會平臺高效益 企業讚：履歷準備完善、企圖心強

企業代表高度肯定僑委會舉辦的「2025僑生就業博覽會」的高效益。SKM Park Outlets總經理孫紹堃分享實際收穫：「當天面試約20位學生，其中有10位初步符合用人需求。」他讚揚僑生的履歷準備完善，現場展現出對在臺發展的熱情與企圖心，是企業與僑生互相了解的「**最好的交流平臺**」。

僑委會提醒，有興趣留臺就業的僑生，可多加利用「僑生i就業」網頁（https://ocac.events.104.com.tw/），站內提供專屬職缺、評點制懶人包、履歷健診等豐富資源，助僑生在臺築夢。

