火爆搶人！台灣缺才靠僑生「外掛」救援 多語能力優勢屌打本地生
財經中心／師瑞德報導
在全球化浪潮與國際觀光客激增的背景下，具備跨文化溝通能力與多國語言優勢的國際人才，已成為台灣企業提升競爭力的關鍵。僑務委員會近年來積極透過「僑生就業博覽會」、「僑生i就業」等輔導措施，協助僑生畢業後順利接軌台灣職場。這些僑生憑藉獨特的成長背景和高度的工作熱忱，正為台灣產業注入一股多元創新與國際視野的強大新動能。
多家積極延攬僑生的企業，如餐飲龍頭三澧企業與新形態商場大魯閣開發（SKM Park Outlets），現身說法分享僑生的獨特優勢，力證僑生是台灣邁向國際競爭中的珍貴資產。
三澧企業：不看背景看能力 多語優勢成國際服務王牌
深耕臺灣餐飲市場多年的三澧企業（旗下擁有6品牌、51家門市），在臺灣員工達1,300多位，其中僑生同仁即有38位。人力資源部資深經理王夢秋指出，面對大環境人力短缺，公司發現來自馬來西亞、越南、印尼、緬甸、香港等地的僑生，普遍具備優異的素質、反應力與敬業態度。其中，僑生的多國語言能力更是服務國際客群的強大助力。
王經理特別提到，馬來西亞籍僑生的語言能力最為多元；即使華語基礎較弱的越南籍學生，也會自發性製作專屬筆記，展現驚人的學習熱忱。三澧企業堅持「一視同仁、公平對待」的核心原則，提供與本國籍同仁一致的薪資福利與培訓。更暖心的是，為支持僑生朝主管職發展，公司在升遷測驗時，會為有需求的僑生提供口述翻譯等個別協助。
目前在三澧企業實習兩年的港生甘明東同學，因嚮往臺灣生活與餐飲業熱情，畢業後希望能透過評點制留在臺灣，目標是升遷至主廚或督導職位。
SKM Park Outlets：僑生注入創意 樂園表演紅遍社群
結合購物與娛樂的SKM Park Outlets，總經理孫紹堃表示，在國際觀光客增加下，聘用僑生已是必然趨勢。目前全體同仁中，正職有1位香港籍組長，兼職夥伴中則有5位來自馬來西亞、香港等地的僑生。
孫總經理強調，SKM Park Outlets高度倚重僑生的多元語言背景，能更好地服務韓國、東南亞等國際客群。此外，僑生天生的活潑度和對工作的熱忱，也為商場的娛樂型態表演帶來新活力。例如，馬來西亞僑生楊傳廣在萬聖節迎賓遊行中發揮創意，讓表演在社群媒體上獲得熱烈迴響，成功帶來人潮。
營運部組長、畢業於高餐觀光研究所的港生潘詠彤，則憑藉邏輯清晰的數據分析能力與語文優勢，成為部門與品牌間的關鍵窗口。孫總經理承諾，僑生只要具備能力且適合，都歡迎朝管理職發展。
僑委會平臺高效益 企業讚：履歷準備完善、企圖心強
企業代表高度肯定僑委會舉辦的「2025僑生就業博覽會」的高效益。SKM Park Outlets總經理孫紹堃分享實際收穫：「當天面試約20位學生，其中有10位初步符合用人需求。」他讚揚僑生的履歷準備完善，現場展現出對在臺發展的熱情與企圖心，是企業與僑生互相了解的「**最好的交流平臺**」。
僑委會提醒，有興趣留臺就業的僑生，可多加利用「僑生i就業」網頁（https://ocac.events.104.com.tw/），站內提供專屬職缺、評點制懶人包、履歷健診等豐富資源，助僑生在臺築夢。
更多三立新聞網報導
錯一步虧上億！ 遺產規劃「自益信託」藏驚人陷阱！ 農地免稅權瞬間蒸發
天價分手費！ 孫正義出清輝達套現58.3億鎂 「秒變心」改抱OpenAI
蔡英文參訪歐積電！會見台籍工程師 溫馨叮嚀：海外加油、別忘台灣
開盤／小漲130點！台玻飆5%領軍玻璃族、萬海拉4%帶動航運
其他人也在看
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 1 天前
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
兩樣情！海外吹裁員風 台灣AI職缺7個月翻倍成長
根據外媒報導，近來美國企業出現一波「瘦身潮」，包括巨頭Amazon（亞馬遜）、目標百貨（Target）相繼大規模裁員，恐與許多企業開始重視AI發展，將資源轉投入人工智慧（AI）領域有關。在國內方面，根據人力銀行調查顯示，企業對AI人才求才若渴職缺已達3萬1千多筆，短短七個月內需求急速倍增。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
同期新高！前九月近7成人領不到平均月薪
主計總處10日公布薪資統計指出，由於半導體業景氣熱絡，推升1～9月平均月薪，以致同期間領不到平均月薪的人數占比升至69.77％，創歷年同期最高。另受美國對等關稅、全球產能過剩衝擊，部分傳統產業受僱人數已較去年同期下滑。工商時報 ・ 1 天前
你也有加薪嗎？實質總薪資創七年新高 近七成勞工低於平均
行政院主計總處今（10）日公布今年9月最新薪資統計，總計今年前9月每人每月經常性薪資平均為4萬8110元，年增3%，創25年來同期最高；累計今年前9月每人每月實質總薪資年增1.87%，創下近七年同期新高；電子零組件製造業加班時數再創39年紀錄，薪資結構仍呈現明顯兩極化。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
「台灣所得分配持續惡化！」蔡正元曝年輕人不滿原因：平均薪資竟只有GDP的一半
主計總處公布今年1月到9月，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7751元，年增3%，不過，低於平均薪資的員工比率卻創下歷年新高，接近7成，顯示這4萬7千多元的平均薪資，多數勞工看得到卻領不到。對此，蔡正元指出，這反映台灣的所得分配持續惡化，也解釋為什麼很多年輕人對台灣社會充滿抱怨。蔡正元在節目《大大平評理》表示，算一下平均薪資給大家聽，我們大概發布了14萬70......風傳媒 ・ 2 小時前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 1 天前
低薪資與高房價，正在逼走年輕人！《金融時報》：中產階級集體幻滅，讓英國的人才與資本雙重出逃
英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）這個月準備提出預算案，預計會將最低時薪微幅調高4%（上調至12.70英鎊），若用每週40小時的工時來計算，也就意味著英國勞工的最低年薪將從2萬5376英鎊提高到2萬6416英鎊。這個數字要是折合成新台幣將會超過107萬，對台灣人來說或許非常不錯，但是對許多英國人來說，他們對國內的經濟狀況顯然不滿意——35......風傳媒 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 42 分鐘前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 2 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 22 小時前
不斷更新／鳳凰颱風最新路徑曝 全台各縣市停班課資訊一次看
即時中心／徐子為、劉朝陽報導鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署指出，今（12）日到明（13）日最靠近台灣，且推估從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 2 小時前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前