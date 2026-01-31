火爆浪子袁小迪來《超級冰冰Show》大哥氣勢歸零

記者周毓洵／臺北報導

民視《超級冰冰Show》本週推出主題「音樂狂想曲」紅白大賽，向來以火爆直率著稱的臺語歌手袁小迪驚喜現身，卻完全顛覆大家印象，不只「江湖大哥味」瞬間歸零，還在舞台上笑眯眯拋媚眼，讓全場看傻眼、直呼不可思議。

原本觀眾以為袁小迪會帶來氣勢滿滿的硬派歌曲，沒想到他一登場就與有「小江蕙」之稱的陳思安合唱「小姐請妳給我愛」、「歡喜再相逢」，柔情滿滿、粉紅泡泡四溢，連陳思安都忍不住驚呼：「小迪哥剛剛居然對我拋媚眼！」笑翻全場。主持人白冰冰也忍不住虧說，袁小迪過去上台總是一副酷樣、還要戴黑墨鏡，沒想到這回竟然「轉性」，變得溫柔又可愛，完全是節目限定版的袁小迪。

不只如此，節目招牌單元「超級孩子王」同樣戰況激烈，10歲周柏霖與8歲周祐均兄弟檔演唱「手下留情」迎戰小女生挑戰隊，對方頻頻拿下10分滿分，讓周氏兄弟壓力爆表。擔任評審的袁小迪卻遲遲不舉牌投票，嚇得10歲的周柏霖臉色發青，袁小迪難得展現調皮一面，逗趣畫面成為節目亮點。

向來提攜後輩不遺餘力的袁小迪，節目中也與林奕妘合唱「雲中月圓」，並加碼演唱最新單曲「醉情話」，深情嗓音讓現場聽得如癡如醉，再度證明寶刀未老。

民視《超級冰冰Show》白冰冰（右一）、陽帆（左一）率領主持群在台上笑到停不下來，直說袁小迪（右二）這一次完全「轉性」，變身溫柔系大哥。（民視提供）

袁小迪（右）、陳思安（左）合唱「歡喜再相逢」，袁小迪笑容滿面還拋媚眼，讓陳思安當場驚呼，全場直呼太不可思議。（民視提供）