火爆浪子驚傳「轉性」 袁小迪粉紅泡泡嚇瘋小江蕙

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《超級冰冰Show》收視再傳捷報！由白冰冰、陽帆領軍的2026全新企劃「紅白對抗」深受觀眾喜愛，上週不僅奪下4歲以上2.29的收視冠軍，最高收視更衝破2.96。白冰冰感性致謝：「數字會說話！」而本週「音樂狂想曲」單元更祭出超狂反差，邀請到台語歌壇著名的「火爆浪子」袁小迪，沒想到他竟在節目中上竟氣勢歸零。

本集袁小迪與「小江蕙」陳思安搭檔，正當觀眾期待他展現滿滿「江湖味」時，兩人卻合唱了俏皮感十足的《小姐請妳給我愛》與《歡喜再相逢》。令人驚訝的是，袁小迪演唱時全程「冒出粉紅泡泡」，不僅笑容可掬，還突然電力大發，讓陳思安當場嚇壞告狀：「小迪哥剛剛居然對我拋媚眼！」

白冰冰見狀也忍不住吐槽，直言袁小迪簡直是「轉性」了。她回憶袁小迪以前個性超酷，上台必戴墨鏡、冷峻話少，沒想到現在竟然變得如此溫柔、柔情似水，強烈反差讓現場驚呼聲不斷。

不只歌唱展現柔情，袁小迪在評審席也展現了難得的調皮面。在收視保證單元「超級孩子王」中，戰況陷入白熱化，10歲的周柏霖與8歲的周祐均演唱《手下留情》力拚滿分。面對小女生挑戰隊的強勢壓迫，擔任評審的袁小迪在投票時故意「遲遲不舉牌」，懸疑氣氛讓年僅10歲的周柏霖嚇得臉都要綠了，直到最後袁小迪才露出調皮笑容，讓全場虛驚一場。

除了綜藝感噴發，袁小迪也不忘提攜後輩，與林奕妘深情對唱經典神曲《雲中月圓》，並加碼獻唱最新單曲《醉情話》，極具渲染力的唱功仍讓全場聽得如癡如醉。更多精彩內容，請鎖定本週六晚間八點民視《超級冰冰Show》。

