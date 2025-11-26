火爆爸媽養出溫柔學霸！Jasper 12歲三語主持驚豔網友 應采兒「原則育兒」成關鍵

陳小春衝動、應采兒直爽，兩人都是脾氣攔不住的類型，但兒子Jasper卻相當沉穩、溫和。近日，12歲的Jasper在學校活動以中、英、粵三語主持，台風成熟穩定，更把清華、耶魯大學列入人生目標，令不少人驚豔他的語言與學習能力。

Jasper從小就情緒穩定、懂得體貼他人，在多年前的真人秀《爸爸去哪兒》中，陳小春因為不耐煩而頻發脾氣，當時才4歲的Jasper冷靜溝通：「Can you stop angry now？（你可以不要生氣了嗎？）」成為經典片段。如今他成長為自律的小學霸，英文演講屢屢得獎，更展現多語能力，讓不少網友笑稱「負負得正」。

外界好奇，脾氣直率的父母，如何教出溫柔且有耐性的小孩？應采兒過往受訪透露，她採取「原則式育兒」：家中不接受挑食，「煮什麼就吃什麼」是基本原則；在公共場合要求禮貌與規矩；想要玩具或獎勵，需要透過積分或任務換取，藉此讓Jasper更有目標感。

陳小春則在嚴格之外帶著溫柔，曾陪兒子體驗搬磚等辛苦工作，希望透過勞動讓他學會珍惜。他也坦言Jasper的優點多來自應采兒的教育，妻子的包容與笑容讓整個家庭更有依靠，也成了孩子性格的重要來源。

