火爆衝突一觸即發！鬼鬼怒嗆姚元浩「不要管」 寶媽急勸架
《嗨！營業中》第六季在最新一集節目裡挑戰體力極限，登上澎湖輪，進行「海上廚神」任務，在船上廚房完美複製海上廚師的餐點風味，為登船的乘客備妥豐盛的料理。為了這場硬仗，不曾參與台灣實境節目的大前輩「阿鴻上菜」陳鴻、「煲湯教母」寶媽，搭檔就讀餐飲科系的阿倉，一起迎接艱難任務。
隨著正式啟航，船身在海浪中不時搖晃，使得「海上料理」難度增加。眾人在廚房裡被晃得東倒西歪，場面一度失控，吳映潔（鬼鬼）的麵條不慎晃到船板上，連經驗老道的陳鴻都差點跌入大鍋裡。
在體力與精神的雙重考驗下，廚房裡的火爆程度急速升溫。身為主廚的姚元浩擔憂餐點進度與品質，忍不住上前關心鬼鬼要添加什麼調味料，沒想到卻被她怒吼制止：「你不要管我，你做你的事情，我有師父，我會問他！」接著毫不留情地放冷箭：「你該放手了！」一旁的陳鴻看到兩人鬥嘴賭氣，也忍不住說：「以前總覺得你們兩個鬥嘴是故意的，原來是真的！」但，當鬼鬼接連煮出燒焦的蛋時，姚元浩只能不甘心地向眾人喊冤：「你們評評理，我該放手嗎？」
面對緊張的供餐時間，姚元浩與鬼鬼之間再次爆發衝突，兩人對於煮菜的步驟產生不同意見，加上鬼鬼再度不慎把蛋煮焦，姚元浩急著在旁下指導棋，讓堅持自己做法的鬼鬼發火的說：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的 Temple（節奏）！」陳鴻見狀，連忙提醒：「你不要讓他『牙』起來！」寶媽也在旁趕緊緩頰：「不要急，不要急。」
寶媽坦言，她原先以為實境節目錄製時都會有工作人員在幕後隨時救援，直到她親身投入才發現，原來所有任務都是藝人從頭到尾的真槍實作，吳映潔也在一旁連忙澄清：「是真的！」也許是船身晃動引發思緒混亂，寶媽竟突然語出驚人：「所有人都是裸裸地站在那個地方！」此話一出，讓聽不清楚的吳映潔反問：「什麼？都是裸體的在做菜？」瞬間笑翻所有人。《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間10點在Netflix上架、每週日晚間8點在八大綜合台播出。
