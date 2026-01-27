火爆韓瑜「心機針對周曉涵」引殺機 黃偉晉一加入《百分之一相對論》就出事「在地上滾」
實境節目《百分之一相對論》於26日播出第四集，正式開啟第二單元《歡迎來到黎明別館》。本集亮點除了時空調查局迎來新探員黃偉晉加入外，更移師北投「中心新村」取景，將老宅翻新還原故事背景。劇組更邀請喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin及網紅喬瑟夫等實力派陣容擔任關鍵劇情人物（NPC）。面對睽違一年的任務，隊長陳漢典表示成員皆已做好自主訓練，而新成員黃偉晉雖被寄予厚望，卻也坦言壓力不小。
豪門爭產案引發殺機：韓瑜與周曉涵各懷鬼胎
第二單元《歡迎來到黎明別館》劇情全面升級，故事圍繞楊家的爭產兇殺案展開。喜翔飾演氣場沉重的家族主宰「楊強瑞」，韓瑜則飾演性格火爆的大女兒「楊金晶」，與馬力歐飾演的家僕「梁子臨」相互攻防。此外，廖允杰、周曉涵、鄭煒齡與喬瑟夫分別飾演家族成員，眾人關係錯綜複雜。導演郭方儒指出，本次大膽嘗試讓探員解謎與NPC劇情同時進行，呈現如《名偵探柯南》般的懸疑推理氛圍。首度參演的鄭煒齡也分享，錄影時需透過耳機接收指令，常因探員聲量過大而產生突發狀況，過程既緊張又有趣。
黃偉晉首度加入戰局：意外撞臉地驚呆眾人
新戰力黃偉晉在節目初期便發生趣事，因黑衣家僕突然現身導致眾人驚慌，他在混亂中臉部直接撞擊道具並倒地打滾，所幸並無大礙。黃偉晉在直播中回憶，當下最令他驚訝的是能與影帝喜翔對戲，深刻感受到其強大的氣場。他大讚製作單位用心，表示觀眾能以全知視角觀看節目是非常幸福的事，因為探員在解謎當下完全無法預知劇情走向，每個環節都充滿細節。
潘君侖大開無雙：劍玉神技領軍突破重圍
在關鍵的解謎環節中，眾探員需完成指定劍玉指令。此時潘君侖展現隱藏實力，憑藉從小練習劍玉的經驗順利過關，成為隊伍中的曙光。網友對此紛紛驚嘆，形容這簡直是實境版《魷魚遊戲》。節目後半段，潘君侖與黃偉晉雙帥聯手，潘君侖稱讚黃偉晉腦袋轉得快、思維靈活，兩人默契配合成功找到解謎突破口。
宋偉恩克服幽閉恐懼：挺身而出闖暗道
另一大看點是探員宋偉恩的自我突破。儘管患有幽閉恐懼症，他仍決定獨自進入僅70公分寬的黑暗密道執行任務，並在過程中遭「日本武士」追殺。宋偉恩坦言，雖然一度想求助潘君侖，但為了對團隊做出貢獻，決定勇敢嘗試。這份精神獲得網友高度肯定，笑稱他是獲得了「梁靜茹給的勇氣」。
黎明別館沉浸式體驗：北投場景保留營運中
隨著劇情推進，劇中角色楊強瑞（喜翔飾）對本本的特殊照顧引發網友熱議，甚至有探員推論出驚人線索，讓楊家的神祕往事更顯撲朔迷離。由於第四集播出後反應熱烈，不少觀眾紛紛詢問拍攝地點。製作人郭彥伶透露，劇組特地保留了北投中心新村的拍攝場地，目前已作為沉浸式體驗展營運中。民眾不僅能搶先體驗節目中的高規格機關，還能參與全新解謎遊戲「時空旅者的詭局」，安排一場北投一日遊。
