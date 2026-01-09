火爆！ 不滿同事動資料夾 西服店2女肢體衝突

兩名女店員因公事爆發激烈口角，進而演變成肢體衝突。（圖／東森新聞）





嘉義市一家西服店日前發生一起職場暴力衝突，兩名女店員因公事爆發激烈口角，進而演變成肢體衝突。一名女店員控訴僅因擅自移動文件資料，竟遭女同事動粗毆打，導致受傷流血。事後公司認定雙方互毆，各記一大過處分，引發受害女店員丈夫強烈不滿，出面駁斥妻子僅是正當防衛，目前該名女店員已離職，並決定對施暴同事提告傷害及公然侮辱。



根據店內曝光的監視器畫面顯示，事發當時店內僅有兩名員工，衝突起因於女同事不滿桌上資料位置遭到移動，雙方先是發生口角，隨後女同事突然情緒失控起身發動攻擊，甚至隨手抄起桌上的資料夾充當武器揮舞。過程中受害女店員雖試圖閃避，並警告將要報警，但對方仍不依不饒，兩人一路從櫃檯追打至後方圓桌區。

衝突發生後，受害女店員在驚恐中致電總經理求救，在電話中崩潰大喊自己一直遭到同事從後方毆打，甚至已經流血受傷，直言上班環境讓她感到極度恐懼。而在爭執過程中，施暴的女同事不斷推擠並飆罵髒話，儘管受害女店員多次高喊自己流血了，對方仍未停手，場面相當混亂。



針對這起衝突，西服店經調查後認定兩人屬於「互毆」，決議對雙方各記一支大過；此外，受害女店員因將店內監視器畫面外流，遭公司加記一支小過。對此，受害女店員的丈夫張先生出面控訴公司懲處不公。張先生強調，監視器畫面清楚拍下是對方一路追打，他的妻子全程僅是做出正當防衛的阻擋動作，並非主動攻擊，公司將其定調為互毆並不合理。



張先生表示，妻子已於2日事發後，在6日正式離職。雖然不滿公司的內部處置，但為了維護權益，已決定循法律途徑解決，將對該名施暴的女同事提出傷害及公然侮辱告訴。

