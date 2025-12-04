火爆！朝野爭持不下 「停砍公教年金」協商破局

在野立委推動「停砍公教年金」的修法，今（4）天展開協商，朝野立委在會中吵得不可開交，最終無法達成共識，宣告破局。行政院長卓榮泰回應，一切都很困難，要再加油。民進黨中央也公布一份民調，顯示有近五成民眾都支持推動年改，其中，民眾黨的支持者更是有過半數支持年改。

爆發激烈唇槍舌戰！朝野協商破局 卓揆：再加油

針對在野陣營發起「停砍公教年金的修法」，週四召開協商，朝野之間唇槍舌戰，誰也不讓誰。會中，民進黨立委吳思瑤不滿麥克風被消音，單槍匹馬拿起手板直奔國民黨立委羅智強面前據理力爭，針對前朝馬政府時期的數字，雙方越吵越兇。

廣告 廣告

90分鐘的討論宣告破局，得知結果的行政院長卓榮泰也無奈表示，「再加油、再加油，一切都很困難。」

民進黨立委吳思瑤拿手板，直奔國民黨立委羅智強面前據理力爭。圖／台視新聞

民進黨曝49%支持年金改革 「5成小草也力挺」

民進黨民調中心公布調查結果指出，有49%的民眾支持繼續推動年改，27.1%的民眾則認為應該停砍年金。

公教年金改革支持度。圖／台視新聞製圖

若從政黨支持者的角度來看，民進黨支持者有近七成支持年改，國民黨約三成，而民眾黨支持者也有過半表態支持。民進黨發言人吳崢表示，「其實大部分的小草還是支持世代正義，還是支持應該要推行永續的年金制度。」

三黨選民對年改支持度。圖／台視新聞製圖

停砍年金的修法最快下週進院會表決，攸關國家財政和世代正義，在藍白立委人數優勢下，年金改革很有可能真要走上回頭路。

台北／林宸頡、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

堰塞湖重建條例朝野協商刪爭議內容「上限300億」 明拚三讀

普發一萬近了！朝野達共識本週五三讀 最快11/17發放

立院新會期19日開議！普發現金、審計長人事案排程出爐