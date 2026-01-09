火爆！翁18拳爆打公車駕駛 外送員怒控運將2／超火爆！外送員怒槓公車「猛按喇叭」嗆聲

新北又傳出火爆糾紛！一名公車司機行經重新大橋站時，準備開車停靠進站，於是也馬上打了方向燈，沒想到後方外送員卻心生不滿，對著公車瘋狂按喇叭，兩人也因此爆發嚴重衝突。

公車司機vs.外送員：「我有打雙黃燈給你看。你是在凶什麼？我有打雙黃燈給你看。」

公車司機與路旁的騎士吵得不可開交，兩個人直接停在大馬路上爭的面紅耳赤，誰也不讓誰，而車上乘客面面相覷，不知該如何是好，只好先拿手機錄影，場面非常尷尬。

目擊乘客：「走吧。我們先下車、我們先下車。」乘客真的是嚇壞了，馬上按下車鈴先下車再說，事發在8日晚上9點多，637線的公車司機在行經重新大橋站時，準備開車進站停靠，於是打了方向燈，沒想到後方外送員卻心生不滿，對著公車猛按喇叭，最後更是直接騎進停靠區，對著公車司機一陣輸出，司機也不甘示弱，馬上與對方雙雙互嗆，雖然2人爭執後各自離去，但乘客們的行程還是因此大受干擾。

