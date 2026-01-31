火爆! 行糾"開車沒看路"險擦撞 出言挑釁慘遭4男毒打

社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導

行車糾紛演變成火爆鬥毆！新北市板橋車站30號早上，一輛車要從地下停車場出來，差點和一名高姓駕駛發生擦撞，原本只是按喇叭提醒，沒想到高姓駕駛卻出言挑釁，車上4名男子忍無可忍，直接把人拖下車，在大街上毒打一頓，警方獲報之後，立刻到場把動手的一群人抓起來！

捷運工地外，穿著藍色外套的男子，氣沖沖對著自小客車的駕駛及乘客一陣挑釁，正當他要回到自己車上時，右邊出現一夥人把車門打開，將男子拖下車，在大街上毒打一頓，4打1，男子寡不敵眾，直接被KO，沒多久警方就獲報到場，了解狀況。員警vs.動手男子：「他要進去，我們是停車場出來，他就遠遠挑釁說廢物什麼的，然後叫我們下車，就互毆。」4名男子不滿被挑釁辱罵，就下車揍人，但到底是怎樣的行車糾紛，讓雙方火氣這麼大。

廣告 廣告





火爆！ 板車行糾「開車沒看路」險擦撞 出言挑釁慘遭４男毒打

火爆！ 板車行糾「開車沒看路」險擦撞 出言挑釁慘遭４男毒打（圖／民視新聞）

民視記者洪巧璇：「事發地點就在板橋車站，地下停車場的出入口，其實只要有車輛進出都會閃燈警示，但當時駕駛沒有注意到，有車輛要從停車場出來，就直接把車開上人行道，差點發生擦撞。」事發在新北板橋火車站，30號早上8點多，36歲高姓男子把車停在捷運工地門口，黃姓男子等人剛好要從停車場出來，差點撞上，只是按了聲喇叭提醒，沒想到卻被高姓男子出言挑釁，進而爆發肢體衝突。板橋分局板橋所副長林恒毅：「因黃姓駕駛人4人與另一造高姓駕駛，因鳴按喇叭而產生口角糾紛，詢後依妨害秩序及傷害罪移送。」









火爆！ 板車行糾「開車沒看路」險擦撞 出言挑釁慘遭４男毒打

火爆！ 板車行糾「開車沒看路」險擦撞 出言挑釁慘遭４男毒打（圖／民視新聞）

本來道個歉，就能大事化小，小事化無，但雙方為了出口惡氣，大動肝火，反而讓糾紛越演越烈。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：火爆！ 板車行糾「開車沒看路」險擦撞 出言挑釁慘遭４男毒打

更多民視新聞報導

凌晨台中驚傳2童身亡案！疑母親情緒不穩釀憾事

台64線丟包案延燒！Bolt司機涉遺棄致死20萬交保 溫男政大教授接連發聲

只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」

