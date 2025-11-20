火爆！鄰居積怨已久爆衝突 怒回頭拿「長刀」揮舞恐嚇

鄰居回家拿長刀，作勢揮舞恐嚇。（圖／當事人提供）

一場鄰里糾紛在宜蘭縣五結鄉演變成暴力事件，一名男子與鄰居因水泥地凹凸不平及停車位問題爭執，最終演變成持刀威脅。事件中，一名老翁在爭吵激烈後，竟回家拿出開山刀對著男子及其年僅1歲半的兒子揮舞，造成極大恐慌。警方表示已掌握犯嫌身分，將依刑法恐嚇罪偵辦。這起事件凸顯了小糾紛若未妥善處理，可能升級為嚴重衝突，危及人身安全。

這起事件起因於一片凹凸不平的水泥地。一名男子坐在汽車裡，與車外的人發生口角，雙方爭執越來越激烈。爭吵中，對方要求男子下車，回自己家繼續理論，但兩人仍爭執不下。隨後情況急轉直下，對方突然進入家門上樓，出人意料地拿出一把長刀。這位老翁不僅展示武器，還好幾度作勢揮砍，場面十分火爆。賴姓男子表示，糾紛源於颱風天前鋪設的地面，對方指控是他把水泥地壓壞。他曾請對方提供影片和證據證明，但未獲回應。當天他以為對方要帶他回家找證據，結果對方卻衝進家裡拿出開山刀，對他和車上年僅1歲半的兒子造成生命威脅。

回到事發現場，地面上的水泥地確實凹凸不平。一方認為是對方壓壞，另一方則因沒看到證據而不認帳，雙方各執一詞。據賴姓男子透露，兩人之前就因搶停車位產生摩擦，對方認為他佔用了他們家的地，但他認為那是公有地。兩人疑似積怨已久，只是沒想到這次會演變成持刀威脅。二結所所長余丞軒表示，犯嫌的行為已造成報案人心生恐懼，警方已掌握犯嫌身分，將依刑法恐嚇罪偵辦。這起事件從小糾紛引發口角，最終升級到持刀相向，讓鄰里間的關係變得極為不愉快，也為社區帶來不安。

