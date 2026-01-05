火球戰力+2！火腿隊放行古林睿煬.孫易磊出戰WBC 中華隊投手大升級

本屆世界棒球經典賽WBC將於3月登場，中華隊和韓國隊兩隊賽事引發關注！韓國隊總教練坦言，最多會有5位韓裔大聯盟球員加入，希望至少要闖過第一輪。另外我國旅日的投手古林睿煬及孫易磊可以安心參加世界棒球經典賽了，因為他們所屬的北海道日本火腿鬥士隊今（5）天宣布，將全面配合WBC賽事。

火腿隊高層放行！「台灣金孫」有望飆火球壓制

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，去年10月上場就飆出生涯最快的157公里火球，同隊的學弟孫易磊表現也很搶眼。如今球隊宣布，希望入選WBC的球員可以全力以赴，只要有需要，都會同意出賽，代表古林睿煬及孫易磊可以安心代表中華隊參賽。

廣告 廣告

球評分析古林睿煬及孫易磊的加入，古林睿煬的球有一定壓制力；孫易磊年輕，去年在一軍火腿的比賽都投得很好，因此兩人加入讓中華隊如虎添翼。

韓教頭喊「沒1場比賽輕鬆」最多5韓裔MLB助拳

另外韓媒報導，這次同樣分在C組的韓國隊，可能會全力對戰中華隊爭取晉級。比較雙方過去在經典賽交手的紀錄，雖然中華隊從沒擊敗過韓國隊，但雙方實力不同以往。

中華隊從沒在WBC中擊敗過韓國隊。圖／台視新聞

韓國隊總教練受訪時也坦言，這次迎戰捷克、日本、台灣和澳洲，沒有一場是輕鬆的比賽。他還透露韓國隊最多會有5位韓裔大聯盟球員加入，希望至少要闖過第一輪。有韓媒也點名，近年中華隊棒球實力快速成長，韓國的投手戰力相對薄弱，不能掉以輕心！

台北／楊宗諺、許修銘 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

12強《冠軍之路》元旦上映！單日票房衝破862萬 破影史紀錄片票房

WBC用球與中職球大不同！日職「5武士」先適應 球評曝台灣隊大考驗

WBC／日本隊首波8人名單出爐！ 大谷翔平等球星參戰