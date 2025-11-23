火球祭白天燒到黑夜 「全勤好友」美秀集團吐心聲：這幾年發生滿多事

美秀集團23日參與火球祭演出。夥球擊提供

「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）第2天同樣吸引爆滿人潮；從2019年火球祭開始皆無缺席力挺的火球好友「美秀集團」，貫徹「賽博臺客」美學，今接連帶來〈我要你愛〉、〈做事人〉等新舊熱門單曲，穩步迎接即將到來的成團10周年，感性喊話：「這幾年發生滿多事的，最珍貴的就是...謝謝你們一直都在！」

火球祭第2天陣容火力十足，首次來台的日本龐克天團 WANIMA，以《七大罪》主題曲〈シグナル〉、《ONE PIECE FILM GOLD》主題曲〈GONG〉等作品點燃舞台，並將招牌夯曲〈ともに〉送給現場觀眾。英國金屬巨頭While She Sleeps則以猛烈金屬與龐克能量震撼全場；日本奈良「搖滾怪物」Age Factory 獻上代表作〈向日葵〉、〈TONBO〉、〈See you in my dream〉，魅力十足。

廣告 廣告

美秀集團23日參與火球祭演出。夥球擊提供

鶴The Crane23日參與火球祭演出。夥球擊提供

鶴The Crane首登火球祭便站上場內「球舞台」，用多首R&B歌曲開展午後的悠閒氣氛，他直接攤牌喊話：「我的作用就是讓你們鬆」。中場甚至突發奇想，請求觀眾在最慢的歌曲〈心臟的右邊〉時讓他stage dive：「你們可以幫我往前擠，完成我這個小小心願嗎？」他在人群中躺臥悠閒演唱，讓網友直呼「核心也太好了吧」！得知場外有不少聽漏音的觀眾，鶴The Crane幽默吐槽「這裡又不是TWICE的演唱會」，逗笑所有人。

鶴The Crane23日參與火球祭演出。夥球擊提供

祭舞台方面，鳳小岳領軍壓克力柿子展現精湛演奏，而新科金曲客語歌王黃子軒則以「山平快」組合帶來新曲〈Sun Go〉首演；而金曲新人王someshiit山姆，更以融合饒舌與原聲樂器編制征服全場樂迷。火球村則邀請深受大小朋友喜愛的超人力霸王與MOMO家族共同登場，打造週末英雄盛會；而網路人氣王巴大雄也帶來幽默演唱，現場笑聲不斷。

隨性樂團與血肉果汁機23日參與火球祭演出。夥球擊提供



回到原文

更多鏡報報導

孫淑媚開唱「布料越穿越少」 合體丁寧、鍾欣凌組新女團

金馬62／范冰冰哭到眼腫無法視訊 無法來台內幕曝光：6天前就拿到簽證

范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲