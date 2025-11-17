火球祭2025／日團WANIMA海外首演、滅火器、血肉果汁機…熱血開唱！演出時間表、入場須知、演出陣容、周邊地圖一次看

2025火球祭將於11/22、11/23在樂天桃園棒球場登場！火球祭是一年一度的大型搖滾慶典，初期由滅火器樂團發起、火氣音樂主辦，今年邁入第五屆。演出陣容包括日本龐克天團WANIMA、韓國樂團Se So Neon、應國樂團While She Sleeps；台灣代表包括滅火器、Tizzy Bac、MATZKA、血肉果汁機、拍謝少年、鶴 The Crane、無妄合作社、當代電影大師、溫蒂漫步等！2025火球祭時間地點、早鳥票售票時間、取票方式、演出時間表、入場須知、演出陣容、周邊地圖一次看。

2025火球祭將於11/22、23一連兩天在樂天桃園棒球場登場。（圖／FireBall Fest.火球祭FB）

火球祭2025｜時間地點

火球祭2025｜演出時間表

2025火球祭 11/22 演出時間表（圖／FireBall Fest. 火球祭 臉書）

廣告 廣告

2025火球祭 11/23 演出時間表（圖／FireBall Fest. 火球祭 臉書）

火球祭2025｜入場須知

手環兌換開放：9:00～21:00

火舞台、球舞台進場時間：10:00

官方市集及品牌攤位營業時間：10:00～22:00

官方商品＆藝人商品開賣時間：9:00～22:00

寄物處開放：9:00～22:30

親子區／哺乳區開放時間：10:00～22:00

❣️小提醒：

此次共有火、球、祭、火球村四舞台，其中祭舞台、火球村為免費舞台，需通過安檢方可進入。

官方商品、藝人商品無需手環即可進入購買。

棒球場內野看台區開放觀眾進入休息、無劃位，無使用時請勿佔位。

2025火球祭活動場域圖。（圖／FireBall Fest. 火球祭 臉書）

火球祭2025｜周邊商品

【現場限定 官方周邊商品】

Look in my eyes 鑰匙圈

衝撞前拆除扣環

包在我身上

阮佇你後壁（文字版）

阮佇你後壁（LOGO版）

Flight again 飛行帽

火帽三丈 毛帽

火球's 掛⠀

【聯名周邊商品】

【2025 FIREBALL x ASME】裝乎水水包

【2025 FIREBALL x 霞海城隍廟】你的音源線連上我的姻緣線 2.0 熱線你和我～

【2025 FIREBALL x 膳魔師】聯名保溫瓶

【2025 FIREBALL x odd CIRKUS】火帽三丈 毛帽 #現場限定

【2025 FIREBALL x TENGA】Premium 聯名杯

火球祭2025｜取票方式

取票方式可選擇【國內配送】或【全家FamiPort取票】，取票方式一經送出，即不可再做變更。

【國內配送】

僅限2025/10/15（三）前(含)訂購之訂單，每筆訂單僅配送一個地址。

每筆系統服務費200元。

可享現場免排隊換手環，提前記名、儲值。

加碼贈送限定小禮物：配送專屬 2025 限定神秘小禮物。

【全家FamiPort取票】

2025/10/16（四）起(含)訂購之訂單，僅能選擇【全家FamiPort取票】。

每筆取票服務費30元，於全家便利商店門市取票時支付

需於現場憑FamiPort票券兌換手環。

2025火球祭手環配戴注意事項。（圖／FireBall Fest.火球祭FB）

火球祭2025｜演出陣容（陸續公開）

11/22（六）Day1

滅火器、ELLEGARDEN (JP)、Se So Neon (KR) 、MATZKA、血肉果汁機、04 Limited Sazabys (JP)、拍謝少年、黃玠 ft. PUZZLEMAN、無妄合作社、이랑 李瀧 Lang Lee (KR) ft. 鄭宜農、GDJYB 雞蛋蒸肉餅 (HK)、八十八顆芭樂籽、EmptyORio、胖虎、粗大Band、FunkyMo、周自從、餵飽豬、BUTTER RIOT、空空把西非擊鼓樂團、尼布恩合唱團 Nibun Chorus、「分手的理由！！！」、飄仙鳳舞、壞球祭 玩樂團王者決定戰 ONE KING

11/23（日）Day2

滅火器 ft. ??? 、WANIMA (JP)、玖壹壹、While She Sleeps (UK)、美秀集團、Tizzy Bac、Age Factory (JP)、鶴 The Crane、當代電影大師、YOUR SONG IS GOOD (JP)、隨性 ft. SKARAOKE、溫蒂漫步 Wendy Wander、黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train、someshiit 山姆、凹與山、Bremen Entertainment Inc. 布萊梅、鳳小岳＆壓克力柿子、普通隊長、COLD DEW、珞亦不絕 Live Podcast：法律要怎麼火？ft. 貴智、超人力霸王 + MOMO家族、巴大雄、就是說滅火器只唱商業歌曲這樣應該不過分吧 卡啦OK大賽、火球有氧舞蹈教室，同學們～上課啦！

2025火球祭首波陣容公開。（圖／FireBall Fest.火球祭FB）

火球祭2025｜售票時間

【購票注意事項】

每人限購4張，可支援行動裝置購票。購票時可選擇【電腦配位】加速購票流程。 付款方式可選擇【ATM虛擬帳號付款】或【信用卡付款】，虛擬帳號需在一小時內結帳完畢。

火球祭2025｜票價、座位圖

雙日早鳥票 Early Bird Ticket 3,688元

雙日預售票 Two-day Ticket 3,888元

雙日座位預售票 Two-day Seat Ticket 4,488元

單日預售票 One-day Ticket 2,388元

雙日學生預售票 2,888元

身障單日預售票 1,490元

身障雙日預售票 2,400元

雙日現場票 On-site Ticket 4,800元

2025火球祭座位票販售區域。（圖／FireBall Fest.火球祭FB）

更多相關新聞：

👉 航海王動畫電影主唱來了 日本龐克天團WANIMA首登火球祭

👉 火球祭11月連嗨2天！日天團空降來台「首次海外演出給台灣」

👉 TWICE解禁來台開唱！日期強碰火球祭、金馬獎粉絲哭了