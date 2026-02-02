火砲彈藥生產重鎮 顧立雄春節前慰勞第202廠等軍備單位

農曆春節將屆，國防部長顧立雄今（2）日上午慰勉北部的軍備單位官兵，提前向大家祝賀新春佳節愉快，肯定單位整年來為守護國防安全、戮力軍備生產所做的努力與貢獻。

顧立雄視導第202廠。(圖/國防部)

顧立雄今天上午先後前往位於台北市的軍備局下轄生產製造中心第202廠，以及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解生產線的運作概況，同時也代表三軍統帥賴清德總統慰勉官兵，感謝大家堅守崗位，讓國人得以安心過年。

顧立雄表示，第202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。

顧立雄視導規格鑑測中心。(圖/國防部)

顧立雄指出，國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色，期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。顧立雄也提前向全體官兵祝賀新春佳節愉快，感謝大家長年堅守崗位、辛勞付出，並祝福官兵及眷屬馬年行大運、闔家平安。

