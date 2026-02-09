火神無情 房貸繳清後依然需要住火險當金鐘罩

多數人對於「住宅火險」的第一印象，是在銀行辦理房貸的時候，銀行會強制規定房子要投保住宅火災保險及地震基本保險，避免抵押品（房屋）因火災毀損，貸款人無力償還。然而，當貸款還清，終於可以鬆一口氣的時候，住宅火險保單也要跟著貸款還款單鎖進櫃子深處嗎？

「當然還要繼續保，繳完貸款就代表沒有火災了嗎？」

「之前繳房貸繳得這麼辛苦，現在繳清了，當然更要用住宅火險來保障全家。」

的確，火神不會分誰家有貸款、誰家沒有貸款，當無情火來襲，一視同仁。所以，即使貸款已經繳清，住宅火險仍有續保的必要性。

廣告 廣告

根據內政部消防署「113年1至12月全國火災次數起火原因及火災損失統計表」顯示，這一整年總計發生15,430次火災，造成房屋損失2.2億元、財物損失11億元，合計13.2億元。失火原因以「燃燒雜草、垃圾」居冠，「電氣」居次，可見居家火災仍不可不慎。

＊電氣因素：泛指通電中設備(尚未切斷電源導致的火災)

特別是已經繳清貸款，正要開始好好享清福的時候，突然來一場無名火，燒掉畢生的積蓄，或造成部分的損失，再加上後續重建的費用，往往造成沉重的財務負擔與壓力。與其擔心未知的風險，不如提前用保險來降低風險發生時的損失。住宅火險的保障有：

保障1：建築本體(含裝潢)補償

保障2：建築物內財物(屋內動產)損失補償

保障3：裝潢修復費、殘餘物清運費、信用卡及證件重製費

保障4：若因火災導致不適合居住，則可補償臨時住宿費、租屋仲介費、搬家費

特別注意的是，在訂定保額的時候，不是以房屋「市價」作為判定的基準，而是「重置成本」為主。所以建議在投保的時候，保額應以「重置成本」為上限，同時將屋內的裝潢及動產也一併列入保障。

不過，一般人不會知道現在住的房子的重置成本是多少？也不知道投保多少保額才夠？

因此建議直接上新安東京海上產險的網路投保，點選「我要投保」，輸入房屋的基本資料(位置、屋齡、建材…)及個人資料，透過系統可以試算出住宅火災及地震險的保額及保費，另外也可以依據個人需求加保其他保障，例如：日常生活責任綜合保險、慰問金費用附加條款、住宅鑰匙門鎖費用補償保險等等，來獲得更完整的居家保障。透過網路投保，不只投保內容透明又清楚，享有網路投保優惠價，還可以參加抽獎活動，趕快動動手指來試算看看吧~



👉住宅火險立即試算投保GO



看更多避風港也需要保障【房屋住宅火災地震保險】