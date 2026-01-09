「火神的眼淚」音樂劇回歸 救護車雲梯車上舞台

（中央社記者王寶兒台北9日電）音樂劇「火神的眼淚」自首演至今累積逾2萬觀賞人次，近期將3度回歸台北表演藝術中心演出，為還原最真實現場，劇組挑戰極限，將雲梯車與實體救護車搬上舞台。

「火神的眼淚」音樂劇改編自同名影集，由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，聚焦救火英雄背後最真實的心理創傷，消防顧問曾在觀劇後表示：「入行20年來，感謝這部戲讓我再次找回初衷。」

去年9月，「火神的眼淚」完成階段性演出，歷經數月沉澱，近期全體演員與製作團隊已重新集結，展開密集排練與彩排作業，倒數1週將再次與觀眾相見。

滅火器樂團主唱楊大正在音樂劇中飾演消防員，他今天透過新聞稿分享，歷經近20場演出後，角色已逐漸成為本能反應，此次複排更多是回顧與修整細節，心情也相對輕鬆。

演員是元介表示，再回到排練場時，依然充滿期待，許多橋段彷彿刻在彼此身體裡，過程踏實而有力量。他也感受到角色影響延伸至生活中，會不自覺留意AED（自動體外心臟電擊去顫器），對消防車聲音特別敏感，更能體會第一線消防人員的辛勞。

隨著排練全面重啟，劇中多項高難度舞台調度也再次進入劇場，除了將雲梯車與實體救護車搬上舞台外，也由「火焰歌隊」以人擬火，化身成無情火舌吞噬生存的希望。

音樂劇「火神的眼淚」將於16日至18日於台北表演藝術中心演出。（編輯：管中維）1150109