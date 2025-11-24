台中逢甲福星路發生火災！監視器畫面顯示，飾品店與已掛出租運動用品店之間的柱子冒出濃濃黑煙，迅速延燒至鄰近建物，共燒毀兩棟建築。所幸發生在非營業時間，無人員傷亡。一名碩二生從三樓房間成功逃出火場，飾品店老闆的朋友聞訊趕到現場，急著尋找店主。警消人員花費約30分鐘完全撲滅火勢，目前仍在調查起火原因。

火神突襲逢甲！ 疑空屋紅柱竄煙 連鎖鞋店搬走就燒光。(圖／TVBS)

台中逢甲福星路發生火災！監視器畫面顯示，飾品店與已掛出租運動用品店之間的柱子冒出濃濃黑煙，迅速延燒至鄰近建物，共燒毀兩棟建築。所幸發生在非營業時間，無人員傷亡。一名碩二生從三樓房間成功逃出火場，飾品店老闆的朋友聞訊趕到現場，急著尋找店主。警消人員花費約30分鐘完全撲滅火勢，目前仍在調查起火原因。

廣告 廣告

火神突襲逢甲！ 疑空屋紅柱竄煙 連鎖鞋店搬走就燒光。(圖／TVBS)

台中逢甲福星路發生一起火災，從監視器畫面可見，飾品店與已掛出租運動用品店之間的柱子冒出濃濃黑煙，迅速延燒至鄰近建物。這場火災共燒毀兩棟建築，其中一棟為空置出租中的運動用品店，所幸發生在非營業時間，且無人員傷亡。一名碩二生從三樓房間成功逃出火場，而飾品店老闆的朋友聞訊趕到現場，急著尋找店主。警消人員花費約30分鐘完全撲滅火勢。

台中逢甲商圈火噬 碩二生三樓驚逃生。(圖／TVBS)

火災發生在台中逢甲福星路上，從監視器畫面可以清楚看到，飾品店與已掛出租運動用品店中間的柱子突然冒出濃濃黑煙，這根柱子疑似為起火點。當時正在巡邏的員警剛好路過，立即停車並火速通報。從濃煙中可以看到，起火的柱子顏色似乎是紅色，與已掛出租的運動用品店同色系。目擊民眾表示，火災發生時伴隨著「碰碰碰」的氣爆聲，火勢一路向外延燒。警消人員耗時約30分鐘才完全撲滅火勢。此次火災波及三棟建築，其中位於中間的透天厝，也就是原本掛出租的運動用品店，一樓二樓幾乎燒毀。左邊服飾店的二樓招牌被火燒到掉落在地，而右邊飾品店的一樓右側招牌則燒成焦黑。所幸有一名碩二生及時從三樓房間逃出火場。

台中逢甲商圈火噬 碩二生三樓驚逃生。(圖／TVBS)

附近店家透露，被燒毀的中間建物原本是知名運動用品店承租的，但最近剛搬走，「還好是空屋」。更幸運的是，受波及的三棟房屋中，除了一棟是出租中的空屋外，其他兩棟都是晚上才營業的店家。這場火災沒有發生在營業時間或人潮擁擠的時刻，算是不幸中的大幸。當記者抵達現場時，可以看到清潔人員正在清理剛剛掉落的招牌。飾品店老闆的友人趕到現場時表示，火勢已經燒得很嚴重，他嘗試聯繫店主但「打LINE手機都沒人接」，顯得十分焦急。目前相關單位仍在調查確切的起火原因。

更多 TVBS 報導

首爾公寓起火18輛車燒毀 毒煙直竄逾50住戶送醫

巴西COP30重大火災！ 氣候峰會倒數2天談判一度停擺

品牌曾插旗台灣！ 韓第一大服飾物流中心失火 建築碎片飛濺

韓物流中心大火 出動6架消防直升機高空救災

